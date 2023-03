TÄNA OTSE | Eesti käsipallikoondis jahib EM-valiksarjas teist võitu

Võimalikku valikgrupist edasipääsemist arvestades on võõrsil Iisraeli vastu peetav kohtumine Eesti jaoks väga tähtis. Senisest kolmest mängust on Eesti võitnud ühe ja kaotanud kaks, ainus võit tuli neljapäeval tänase vastase Iisraeli vastu. Tolles mängus Eesti resultatiivseimana 11 väravat visanud Karl Toom ütles, et kodusaalis teenitud võit andis koondisele lisajõudu. "Pärast mängu oli näha, et kõik olid väga õnnelikud. Avamäng andis kõikidele ülihea boost'i, kõik on motiveeritud, et pühapäeval mäng võita."

EM-valiksarja 3. alagruppi juhib täiseduga Tšehhi (3-0-0), neile järgnevad Island (2-0-1), Eesti (1-0-2) ja Iisrael (0-0-3).