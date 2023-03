Neidude U-17 koondis pidi EM-valiksarjas vastu võtma kaotuse

Tšehhi tagas kindla eduseisu juba avapoolajal, kui 14. minutil lõi avavärava Lucie Krejcova, 20 minutit hiljem lisas teise Radka Jakubu ning kolmanda värava autoriks oli Lucie Kroupova. Lõppseisu vormistas teisel poolajal Tšehhi kapten Katerina Vithova, kes realiseeris 53. minutil penalti ning lõi lõpuminutitel naiskonna viienda värava, vahendab jalgpall.ee.

Koondise peatreeneri Aleksandra Ševoldajeva oli laupäevane vastane samast klassist nagu Poola, kellega kohtuti turniiri avamängus. "Analüüsisime Tšehhi esimest mängu, aga tänane oli sellest veidi erinev ja seega mõne olukorraga vastane meid täna üllatas. Neid olukordi ei suutnud me piisavalt lahendada ning täna ei suutnud me välja mängida momente, milles oleme kokku leppinud ja millest oleksime pidanud paremini kinni hoidma nii, nagu tegime seda Poola vastu," selgitas Ševoldajeva.

Turniiri viimane mäng ootab Eestit ees teisipäeval, 14. märtsil, kui kell 16.00 kohtutakse turniiri võõrustaja Rumeeniaga. "Läheme mängu kindlasti võitma ning mõte ja töö selles suunas käib. On väga palju on variante, kuidas miskit väljakul teha ja treeneritega tuleb meil nüüd välja nuputada see kõige sobilikum lähenemine, mis oleks meile võimetekohane ja samas ka piisavalt efektiivne," lisas Ševoldajeva.