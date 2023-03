Uusmeremaalane võitis laskesuusa juunioride MM-il ajaloolise kuldmedali

20-aastane Wright läbis mõlemad lasketiirud eksimusteta ning edestas hõbemedalile tulnud poolakat Jan Gunkat (0+0) 35,4 sekundiga. Wrighti kuldmedal tähistab ühtlasi Uus-Meremaa kõigi aegade esimest medalit laskesuusatamise tiitlivõistlustelt.

Pronksmedali pälvis ameeriklane Maxime Germain (1+0; +46,6). Einar Hedegart sai parima norralasena neljanda koha (0+1; +52,6) ja kaasmaalane Martin Nevland oli viies (1+1; +1.02,4).

Nii Tuudor Palm kui ka Joosep Perv suutsid lasketiirudes puhtalt lasta, lõpetades vastavalt 30. (+2.41,6) ja 36. kohal (+2.56,8). Tiirudes viis märki üles jätnud Markus Rene Epner sai 68. koha (2+3; +5.05,3).

Naisjuunioride 7,5 km sprindi võitis 18-aastane sakslanna Selina Grotian (1+1). Hõbemedali teenis prantslanna Jeanne Richard (0+1; +52,8) ja pronksi rootslanna Sara Andersson (0+1; +54,7). Esiviisikusse mahtusid veel ka prantslanna Anaelle Bondoux (0+2; +57,0) ja sloveenlanna Ziva Kelmencic (0+0; +1.00,6).

Ainsa eestlasena startinud Lisbeth Liiv sai kolme eksimusega 65. koha (1+2; +5.49,9).

The medalists of the junior women sprint with their awards and... smiles.



Selina Grotian

Jeanne Richard

Sara Andersson



: Yevenko/IBU | #YJWCH2023 pic.twitter.com/OH8v0vhbIp