BBC andis valitsust kritiseerinud Linekerile ekraanikeelu, aga jäigi saatejuhita

Suurbritannia ringhäälingu BBC otsus anda ekraanikeeld populaarse jalgpallisaate "Match of the Day" saatejuhile, endisele tippjalgpallurile Gary Linekerile, on kaasa toonud pahameeletormi.

Teisipäeval avalikustas Ühendkuningriigi siseminister Suella Braverman plaani keelata Suurbritanniasse ebaseaduslikult jõudnud inimestel ka tulevikus asüüli taotlemise. Lineker nimetas sotsiaalmeedias seda "kõige haavatavamas olukorras inimestele suunatud mõõtmatult julmaks strateegiaks, mille keelekasutus ei erine oluliselt 1930. aastate Saksamaast".

BBC hinnangul rikkus Lineker oma kommentaariga organisatsiooni suuniseid ning eemaldas ta ajutiselt ekraanilt, öeldes, et peab endise tippjalgpalluriga tema sotsiaalmeediakasutust arutama. "Me ei ole väitnud, et Garyl ei tohiks olla oma arvamusi, aga oleme toonitanud, et ta peaks hoiduma poliitilistest vaidlustest," teatas BBC.

Pärast Linekeri ekraanikeeldu keeldusid aga teisedki BBC-ga seotud eksjalgpallurid Ian Wright, Alan Shearer, Micah Richards, Jermaine Jenas ja Alex Scott tema asemel saadet juhtimast, lisaks teatasid kuus kommentaatorit, et ei kavatse salvestusest osa võtta. See tähendab, et laupäevane "Match of the Day" läheb BBC-s esmakordselt eetrisse ilma stuudiota ning kommentaarita.

"Match of the Day" on üks BBC vanimaid seni eetris olevaid saateid, mille esimene osa tuli ekraanile 1964. aasta 22. augustil. 2015. aastal tunnustas Guinnessi rekordite raamat seda kui kõige kauem eetris olnud jalgpalliteemalist saadet maailmas, kokku on ligi 60 aasta jooksul ilmunud üle 5000 osa.

"BBC otsuse Lineker tema isiklike arvamuste tõttu ekraanilt tõmmata muudab hullemaks see, et selja taga kuulutatakse pressivabadusest ja meedia usaldusväärsusest. /--/ Lineker on vabakutseline jalgpallikommentaator isikliku Twitteri kontoga. Ta ei kajasta BBC jaoks poliitikat. On veider vihjata, nagu tema vaikima sundimine oleks justkui õigustatud avalikkuse kaitsmise huvides," kirjutas Guardianis jalgpalliajakirjanik Barney Ronay.