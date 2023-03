Räim sai Horvaatias seiklusterohkel etapil 15. koha

Napilt jäid peagrupi ette ameeriklane Artem Shmidt (Hagens Berman Axeon; 3:20.57) ja sakslane Moritz Kretschy (Rad-Ned Osswald), kes jagasid omavahel esimese ja teise koha. Kolmandana finišeeris poolakas Patryk Stosz (Voster ATS Team).

"Horvaatia "üllatab" täiega!" kirjutas Räim sotsiaalmeedias. "Minu kogemus on selle võidusõiduga see, et kui lubab vihma, siis tuleb selleks valmis olla. Ilmateade näitas, et võib tulla karm ilm, kuid stardis nii ei tundunud. Panin end kenasti riidesse ja kartsin halvimat. Stardis panin vihmajaki selga, aga kahe kilomeetri peal võtsin juba ära, sest sadu polnud piisavalt tugev. Enesetunne oli suhteliselt kesine, hingeldasin ohtralt ja jalg oli mega hapu. Mõtlesin, et äkki sai liiga palju riideid selga, äkki lihtsalt jalg kehv jne. Siis aga hakkas sadama ja ma olin selleks valmis."

"Lõpuks hakkas vihm järele andma. Mina olin vast sõidu ajal külmetanud maksimaalselt viis minutit, aga mõned teised vennad mitu tundi. See lisas motivatsiooni. Ühtäkki sõitis endine meeskonnakaaslane kõrvale ja ütles, et sul tagajooks täiega keere. Vaatasin ja oligi, 35 km lõpuni ja otsustasin jooksu vahetada. Samal ajal kui jooksu vahetati, siis viskasin oma vihmajaki, vihmakindad ja prillid maha ning spordidirektor korjas need üles," jätkas Räim. "Meeskond võttis mind auto tuulde ja vedas kuni kolonni viimase autoni ja sealt pidin ise juba punti tagasi saama. Nii kui ma uuesti rattale sain, siis tundsin, et hoopis teine minek on ja palju kergem on vändata! Vapustav!"

"Sain pundi kätte ja sõitsin kohe grupi etteotsa, sest pidime enne viimast tõusu ees olema. Õnneks meeskonnakaaslane aitas ja alustasin viimast nukki ca 30 hulgas. Tõusul tundsin end hästi ja selle lõpus olin ca 15 positsioonil. Sealt jäi lõpuni 12 km ja kaks meest said minema, keda me kätte ei saanudki. Igatahes olin päris kaua üksi ja mõtlesin, et kui sellise tempoga pannakse, siis on üsna hea, sest punt oli väiksemaks jäänud, aga kuidagi ikkagi said mõned nobedad mehed tagasi punti. Viimasel viiel kilomeetril nägin meeskonnakaaslast, kes tuli mulle appi. Poiss oli tubli ja tegi kõik, mis suutis. Lihtsalt ühest mehest oli puudu või pidanuks me ise veidi tagapool hoopis olema. Ta lõpetas oma vahetuse 700 m enne lõppu ja ma jäin pundi esimeseks ratturiks ning see ei olnud hea. Ei tahtnud väga pikka finišit teha ja ootasin, et saan kuskile tuulde, aga mõlemalt poolt vajuti peale ning jäin kahjuks kinni," ütles Räim. "Seiklusrohke päev!"

Tänu preemiasekunditele kerkis Shmidt velotuuri uueks liidriks. Kretschy kaotab talle ühe ja Stosz nelja sekundiga. Räim jääb liidrist maha seitsme sekundiga. Velotuuri teisel etapil sõidetakse 173 kilomeetrit marsruudil Novigrad – Motovun.

Hispaania mitmepäevasõidu Vuelta Extremadura Feminas (UCI 2.2) avaetapil sõideti Merida tänavatel seitsmekilomeetrine naiskonnasõit, kus Elina Tasase koduklubi WCC Team pälvis neljanda koha. Päeva parimat tulemust näitas Prantsusmaa naiskond Arkea Pro Cycling Team, kelle võiduajaks mõõdeti kaheksa minutit ja 20 sekundit. Nad edestasid Stade Rochelais Charente-Maritime tiimi nelja ja Zaaf Cycling Teami kuue sekundiga. WCC Team jäi liidrist 12 sekundi kaugusele.

Kokkuvõttes alustab teist etappi liidrisärgis prantslanna Marie-Morgane Le Deunff. Tasane hoiab 18. positsiooni ning noorratturite seas seitsmendat kohta. Laupäeval on kavas 122 kilomeetrit.