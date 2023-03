TÄNA OTSE | Kas Eesti teatenaiskonnal õnnestub teha hooaja parim sõit?

Eesti teatenelik läheb laupäeval starti koosseisus Regina Ermits, Tuuli Tomingas, Susan Külm ja Johanna Talihärm. Kokku on võistlustules 15 naiskonda. Eesti on oma parimad tulemused saavutanud Ruhpoldingi MK-etapil, kui seal oldi kaheksandad nii sel kui eelmisel hooajal. Oberhofi MM-il olid eestlannad kümnendad.

Sel MK-hooajal on neljast naiste teatesõidust kaks võitnud Prantsusmaa, üks võit on läinud nii Rootsile kui Norrale. Saksamaa on teeninud kaks teist kohta. Kolm nädalat tagasi võidutses Oberhofi MM-il aga Italia Saksamaa ja Rootsi ees.