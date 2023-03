Olesk piirdus kodusel EM-il kvalifikatsiooniga

Kodusel tiitlivõistlusel tegi reedel Unibet Arenal oma esimese etteaste Eesti parim laskesportlane Peeter Olesk. Oma kõrvalalal, 10 m õhupüstoli harjutuses sai ta kvalifikatsioonis 569 silmaga 44. koha ega pääsenud finaali ehk kaheksa parema hulka.

29-aastase Oleski isiklik rekord on 584 silma ja reedel oleks selline tulemus andnud kvalifikatsioonivõidu, praegu jäi aga 65 mehe konkurentsis finaalkohast puudu 11 silma.

"See oli selline helesinine unistus, et kui tuleb, siis tuleb, aga seda minekut täna ei olnud kahjuks," ütles Olesk ERR-ile. "Sellised Ameerika mäed olid, oli paremaid hetki ja oli halvemaid hetki. Aga ma usun, et silmaga sellele nii-öelda enda keskpärasele tulemusele alla jääda, ei ole midagi hullu."

Praegu on tiitlivõistluste mitmekordne medalimees aga juunis toimuvate Euroopa mängude ootuses, kus ta saab olümpiakohta püüda oma põhialal ehk olümpia kiirlaskmises. Käimasolevat õhkrelvade EM-i võtab Olesk kui ka head treeningut eesseisvaks.

"Kui väljas külmaks läheb ja enam välitiirus olümpia kiirlaskmist teha ei saa, siis tuleb sisse minna ja õhkrelv kätte võtta, sest ta on selline staatiline harjutus, mis suvel, kui olümpia kiirlaskmist teha, tuleb kasuks," lausus ta.

"Juunikuus on Euroopa mängud Poolas ja selleks hakkame vaikselt valmistuma, ei pea enam õhkrelva peale aega kulutama."

Kodune EM ei ole veel Oleski jaoks lõppenud, pühapäeval osaleb ta ka meeskonnavõistluses. "Vaatan tiimikaaslaste otsa. Üritame koos midagi lõbusat teha. Siis vaatame, kuidas teised riigid hakkama saavad."