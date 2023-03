Läti sihib taas olümpia korraldusõigust

Läti moodustas töögrupi, et uurida võimalusi kandideerida koos Stockholmiga 2030. aasta taliolümpiamängude korraldajaks.

Lätlased tegid Stockholmiga koostööd ka 2026. aasta taliolümpia taotlemisel. Toonase kava kohaselt pidanuks olümpiamängude rennivõistlused (kelgutamine, bobisõit, skeleton) toimuma Siguldas. Ka praegu näeb esialgne kava ette rennivõistluste pidamist, kuid sellele lisanduks veel mõned sisehalli alad Riias.

Vastavaid võimalusi arutati äsja Rootsi olümpiakomitee esindajatega Läti haridus- ja teadusministeeriumis. Minister Anda Cakša sõnul võivad 2026. aasta kandideerimise kogemused osutuda väärtuslikuks, kui Läti taas pakkumisega ühineb.

"Kuigi viis aastat tagasi me positiivse lõpptulemuseni ei jõudnud, andis taotluse koostamise protsess väärt kogemust, võimaldab hetkeolukorda ja Läti võimalikku kaasamist olümpiamängude korraldajana täpsemalt hinnata, kasutade sealjuures mitte üksnes meie Sigulda bobisõidu- ja kelgurada," ütles ta.

2026. aasta olümpiamängude korraldusõigus läks lõpuks Milano ja Cortina d'Ampezzo pakkumisele. 2030. aasta osas on seisud lahtised. Stockholmi konkurentideks on näiteks Salt Lake City ja Sapporo, kuid esimene eelistab pigem 2034. aasta mänge, et vältida 2028. aasta Los Angelese olümpia lähedust.