Austraalias purunes seliliujumise maailmarekord

21-aastane McKeown läbis neli basseinipikkust ajaga 2.03.14 ja ületas 2019. aastast ameeriklanna Regan Smithi nimel olnud senise rekordi 21 sajandikuga.

Ülemöödunud aastal võttis McKeown enda nimele ka 100 meetri selilujumise maailmarekordi (57,45), mõlemal distantsil tuli ka Tokyost olümpiakuld. Mullu lisandus pikast basseinist 200 meetri maailmameistritiitel ning lühiraja MM-il teenis ta esikoha nii 100 kui ka 200 meetris.

"Pärast olümpiamänge oli mul raske taas stardipukile tõusta," kommenteeris McKeown äsjast kordaminekut. "Leidsin spordiga uue armastuse ja see näitab, et õnnelik ujuja on kiire ujuja. Ma ei muutnud oma treeningkavas eriti midagi. Ma olen lihtsalt õnnelikum."