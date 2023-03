Martin Rump sõidab tänavu Le Mansi kõrval teiseski võistlussarjas

Eelmise aasta alguses spetsiaalse Nürburgringi litsentsi omandanud Martin Rump osaleb NLS-i sarjas KCMG tiimi rivistuses. Sõiduvahendiks on täiesti uus Toyota Supra GT4 EVO, mis saab tänavu erinevates sarjades tuleristsed. Rumpi võistkonnakaaslased on NLS-i sarjas australlane Josh Burdon ja itaallane Edoardo Liberati.

"Nürburgringi sari on väga nõudlik ja hullumeelne. Eelmise aasta kogemus näitas, et rajaolud on sellel ringil väga muutlikud. Autosid on rajal tohutult. Nürburgring oma olemuselt on minu jaoks kõige-kõigem ring, tehniline ja katsumusterohke. Tundsin eelmisel aastal, et selles sarjas osalemisest oli mul kasu ka ELMS-i sarjas," rääkis Rump NLS-i võistlussarjast.

Sel nädalavahetusel saab Rump uue sõiduvahendiga esimesed testikilomeetrid, NLS-i sari algab juba järgmisel nädalavahetusel. Kokku sõidetakse Nürburgringi sarjas üheksa etappi, lisaks veel ka 24 tunni sõit. Euroopa Le Mansi sarjas ootab eestlast Proton Competitioni võistkonnas (Porsche 911 RSR-19) ees kuus etappi.

"See on korralik programm, mis annab mulle võimaluse rohkeks sõiduajaks. Lisaks võistlustele tuleb kilomeetreid juurde veel ka hooaja testidega. Igal juhul on tänavune aasta mahu poolest hea ja mis veel olulisem - mõlemas sarjas osalen kvaliteetsete tiimide koosseisus. Nii Proton Competition ELMS-i sarjas kui KCMG NLS-is on täielikud tipptasemed. Praegusel hetkel on need minu jaoks väga head tiimid, kus olla," kommenteeris Rump tänavuse hooaja kalendrit.

Nürburgringi sarjaga tehakse algust järgmisel nädalalõpul.