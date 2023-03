Kahevõistluse kolmekordne olümpiavõitja lõpetab karjääri

Kahevõistluse kolmekordne olümpiavõitja ja seitsmekordne maailmameister, sakslane Eric Frenzel teatas, et tõmbab tänavuse hooaja järel karjäärile joone alla.

"Võitsin Planica MM-il oma 18. MM-medali ja suutsin järjekordse eesmärgi saavutada. Lisaks olümpiavõitudele, MK-sarja üldvõitudele ja MM-i medalitele oli see mu viimane sportlik eesmärk," kirjutas 34-aastane Frenzel sotsiaalmeedias. "Planicas suutsin võita oma esimese rahvusvahelise medali, Planicas sain ka enda viimase medali. Minu jaoks sai sellega ring täis – minu sportlaskarjääri ring, mille nüüd käimasoleva hooaja lõpus lõpetan."

"Olen ülimalt tänulik neile, kes on selle karjääri minu jaoks võimalikuks teinud, alates perest ja lõpetades treeneritega," jätkas ta. "Tervitan kõiki, kes on minu karjääris kaasa löönud, eriti iga toetajat ja pealtvaatajat. Kõigi nende inimeste julgustusest sain ammutada jõudu, mis viis minu eduni. Jään spordile truuks, eriti oma armastatud kahevõistlusele – tulevik näitab, kuidas see teoks saab."

Frenzel võitis enda esimese olümpiamedali 2010. aastal Vancouveris, kui kuulus pronksi teeninud Saksamaa võistkonda. Neli aastat hiljem tuli ta normaalmäel olümpiavõitjaks ja võitis Saksamaa ridades meeskondliku hõbeda. Kõige edukamaks olümpiaks kujunesid tema jaoks 2018. aasta mängud PyeongChangis, kus ta kaitses normaalmäel võitu ning tuli olümpiavõitjaks ka Saksamaa meeskonnaga, lisaks võitis ta suurel mäel pronksi. Mullusel olümpial Pekingis võitis ta Saksamaa ridades meeskondliku hõbeda.

Maailmameistrivõistlustelt on Frenzelil seitse kulda, neist kolm individuaalset. Lisaks on tal kaheksa MM-hõbedat ja kolm MM-pronksi. Planicas võitis Saksamaa meeskondliku hõbeda.

MK-sarjas võttis Frenzel viiel hooajal järjest üldvõidu aastatel 2012-2017. Etapivõite on tal 43, viimati oli ta võidukas viis aastat tagasi.