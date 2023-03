Petrov Tais toimunud MM-ist: tundsin ennast superstaarina

Petrovi vastasteks olid mitmekordne snuukri maailmameister Mark Williams, samuti suurte kogemustega Joe Perry ja kodurahva ees võistelnud Sunny Akani.

Tai mängijat õnnestus Petrovil partiidega 5:3 võita. Perry'e kaotas ta 3:5 ja vanameister Williamsi vastu õnnestus kätte saada kaks partiid ehk freimi. Tulemus oli 2:5 kaotus.

"Kuue punasega snuuker on midagi tavalise snuukri ja piljardi vahelist. Iga löögi väärtus on mitu korda suurem kui tavasnuukris, sest seal on natuke rohkem ruumi vigadeks. Siin ei tohi üldse vigu teha, sest kui tippmängijaga kohtudes kuue punase snuukris eksid, on freim kindla peale läbi. Samas annab see enesekindlust, sest tead, et kui saad võimaluse, võid reaalselt ise freimi ära võita. Mul on päris agressiivne, ründav mäng, kui sellise stiiliga hoog sisse tuleb, on kõik võimalik," selgitas Petrov selle mänguliigi eripärasid.

"Sellisel turniiril saada endale 17. koht on CV jaoks päris hea tulemus - nüüd võin öelda, et proffide maailmameistrivõistlustel, kuigi kuue punasega, sain päris kõrge koha. Loodan, et see annab enesekindlust, et sellele tulemusi ehitada," sõnas Petrov.

Kogu kuue punase formaadi MM-turniirist, kus on jõutud poolfinaalideni ja mille võitja selgub laupäeval, jäi Petrovil väga hea mälestus. "Sellisel võistlusel ma veel mänginud ei ole. Tai föderatsiooni ja inimeste suhtumine oli minu jaoks ulme. Nad suhtusid igasse mängijasse huviga, mitte ainult maailmameistritesse, vaid kõik olid austust väärt. Turniiri korraldus, hotell, transport ja kõik need asjad; tundsin ennast superstaarina! Seda küll iga päev ei juhtu. Kui selliseid turniire oleks rohkem, oleks väga tore," tõdes Petrov.

Eelmise aasta juunis sai Petrovis esimene Baltikumi sportlane, kes snuukri profiliigasse pääsenud. "Esimesed pool aastat olin päris tagasihoidlik nii mängus kui enda tunnetes. Nüüd, siia mängima tulles, oli mul juba piisavalt enesekindlust, et oma mängu näidata. Enesekindlus on suur asi, tehniliselt on kõik mu löögid palju kindlamad. Esimestes matšides tuuril jalad natuke värisesid ja pea ei töötanud nii hästi, aga olen teinud palju tööd treeninglaual ja usun, et ka see on suur põhjus," sõnas Petrov.