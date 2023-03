Tartu Bigbank tahab teise poolfinaalseeria kiirelt lõpetada

Balti liigas Pärnu Bigbanki meeskonnast jagu saada ei suutnud, Tartu võitis kõik neli kohtumist tulemusega 3:0. Viimati oldi vastamisi Balti liiga poolfinaalis, kus Bigbank samuti 3:0 peale jäi.

Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg ei tee saladust, et loodab kolme võiduni peetava seeria võimalikult kiirelt lõpetada. "Peamine eesmärk selle seeriaga on võimalikult kiirelt ühele poole saada, mitte lasta end üllatada ja hoida keskendumist," sõnas Rikberg.

"Mõtlen juba ka võimalikule finaalseeriale, hooaja lõpp on tihe ja püüan mehi võimalusel ka säästa. Praegu on mitu meest haigustega eemal ja mõnel ka vigastusemured, seega kõiki homme kindlasti kasutada ei saa. Trenniks väga palju enam aega ei jää, peame mängudes paremaks saama," lisas ta.

Pärnu juhendaja Toomas Jasmin peab avamängus hakkama saama ilma Hindrek Pulga ja Kaur Erik Kaisita. "Kais taastub hüppeliigese vigastusest, ent homme ta suure tõenäosusega veel kaasa teha ei saa ja töökohustustega hõivatud Pulka pole samuti. Loodetavasti on mõlemad olemas pühapäeval. Seega mängib diagonaalis kas Tony Nõu või Ivory Õuekallas," rääkis Jasmin, kelle juhendatav meeskond pole vaatamata raskele seisule pead norgu lasknud.

"Trennides pole häda midagi olnud, oleme terve hooaeg niipalju "peksa" saanud, et see pole meie jaoks uus olukord. Eks need mängud ole meile tuleviku karastuseks, aga eks me muidugi anname endast parima," lisas juhendaja.

Seeria teine mäng peetakse 12. märtsil kell 17 Pärnus ja kolmas 15. märtsil kell 19 Tartus A Le Coqi spordihoones. Vajadusel toimub neljas kohtumine 19. märtsil kell 19.00 Pärnus ning viies Tartu Ülikooli spordihoones 22. märtsil kell 19.