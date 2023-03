Välbe: neutraalse staatuse all naasmine on absoluutselt vastuvõetamatu

Suur osa maailma spordialadest on Venemaa ja Valgevene sportlased pärast Venemaa sõjalist sissetungi Ukrainasse mullu veebruaris rahvusvahelistelt võistlustelt eemaldanud.

Tänavu jaanuaris teatas aga rahvusvaheline olümpiakomitee, et on asunud töötama nende naasmise nimel ning pakkunud teiste seas välja ka võimaluse esineda võistlustel neutraalse lipu all.

Lisaks on laual võimalus, et võistlustel osalemiseks peaks sportlased mõistma hukka Venemaa sõjategevuse Ukrainas või seda vähemalt mitte avalikult toetama.

Välbe sõnul tekib probleem aga juba esimese punkti juures, kuigi riikliku dopingukorruptsiooni tõttu pole oma lipu all esinetud ka viimasel kolmel olümpial.

"Meie jaoks on tingimused, mille alusel rahvusvahelistele võistlusele naasta, väga tähtsad. Ma ei saa öelda, et mina üksi võiks selle otsuse langetada," sõnas Välbe intervjuus YouTube'i kanalile Na Lõži.

"Kuid Venemaa olukorda arvestades on minu sügav veendumus, et neutraalse staatuse all naasmine on absoluutselt vastuvõetamatu. Me ei peaks leppima mingisuguse neutraalse staatusega."

Suusasportlaste naasmist rahvusvahelisele areenile takistab ka asjaolu, et mitmed koondislased on seotud riigi militaarstruktuuridega ja ka toetanud sõjategevust Ukrainas.