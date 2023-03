TÄNA OTSE | Eesti käsipallikoondis võõrustab EM-valiksarjas Iisraeli

Eesti meeste käsipallikoondis alustas 2024. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksarja kaotustega Islandile ja Tšehhile. Alagrupikaaslastest on Iisraeli meeskond aga eestlaste jaoks eeldatavasti kõige jõukohasem vastane. Eesti võõrustab Iisraeli Tallinnas Kalevi spordihallis.

"Ma usun, et poisid tahavad ja ma ise ka tahan võita," lausus Eesti koondislane Mait Patrail ERR-ile. "Kindlasti on Iisraeli vastu suuremad võimalused, kui näiteks Tšehhi või Islandi vastu. Ma arvan, et kõik on meie enda kätes."

"Kui saame kaitse pidama ja rünnakul oma asjad ära teeme, siis on kõik võimalik. Ma hästi palju videot ei ole näinud, aga mul on endal klubis üks mängija ja Bundesligas veel paar mängijat - eks neid natuke tean. Nad ei ole paremad kui meie - kõik on võimalik."

Pärast neljapäevast kohtumist Kalevi spordihallis mängitakse sama vastasega pühapäeval ka võõrsil.