Porzingise karjääri punktirekordist jäi Washingtonile väheks

Tasavägiselt kulgenud kohtumises korjas 27-aastane Porzingis 43 punkti, tabades viskeid väljakult lausa 17/22. Seejuures tabas lätlane kümnest kaugviskeüritusest seitse, sealjuures viimasel veerandil neljast neli.

"Ausalt öeldes soovin, et mängiksime jõulisemalt. Võtame siin-seal liialt lõdvalt," jäi ta meeskonna esituse osas kriitiliseks. "Nii on. Loomulikult oli meil viie päeva jooksul neli mängu ja see on raske, eile oli reisipäev, aga nii ei saa mõelda. See ei aita meid."

Võistkonnakaaslastest tuli enim abi Kyle Kuzmalt, kes kogus 25 punkti ja kümme lauapalli. Bradley Beali arvele jäi 24 silma ja kaheksa resultatiivset söötu. Võidu teenis siiski Atlanta võistkond, kelle parimana kogus Trae Young 28 punkti ja kümme resultatiivset söötu.

Kaotuse teenis ka läänekonverentsi liider Denver Nuggets, kes jäi alla Chicago Bullsile 96:117 (29:25, 23:26, 24:36, 20:30). Tegemist oli alles Denveri viienda kodukaotusega sel hooajal. Zach LaVine tõi võitjatele 29 punkti, Nikola Jokic kaotajatele 18 punkti, 12 lauapalli ja kaheksa tulemuslikku söötu.

Devin Booker korjas aga 44 silma ja aitas Phoenix Sunsi kodus 132:101 (34:21, 26:31, 44:28, 28:21) võidule Oklahoma City Thunderi üle.

Tulemused: Washington - Atlanta 120:122, Boston - Portland 115:93, Miami - Cleveland 100:104, New Orleans - Dallas 113:106, Denver - Chicago 96:117, Phoenix - Oklahoma City 132:101, LA Clippers - Toronto 108:100.