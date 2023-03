Tallinnas jagatakse välja olümpiapileteid

Kolmandat korda Eestis toimuvad õhkrelvadest laskmise Euroopa meistrivõistlused omavad suurt kaalu. Tallinnas jagatakse välja kaheksa Pariisi olümpiamängude piletit. Kui finaalid peetakse spordikeskuses Ring Sport, siis eelvõistlused toimuvad Unibet Arenal.

"Minu meelest on see ainukene koht või ainukene võistlus Eestis, kus antaksegi konkreetselt olümpiakohad välja. Võimalik, et on selliseid võistlusi, kus on üks osa kvalifikatsioonist, aga siin on väga konkreetne, sa pead olema kahe parema hulgas ja sa saad selle koha. Selles mõttes on meil väga suur vastutus. Selle võistluse vastu on ääretult suur huvi. Siia tuleb Rahvusvahelise Laskeföderatsiooni president, siia tuleb Euroopa Olümpiakomitee spordidirektor rääkimata Euroopa Laskespordiliidu presidendist," selgitas Eesti Laskurliidu tegevjuht Meelis Loit.

Ajalooliselt on eestlased tiitlivõistlustel rohkem edu ja medaleid saavutanud sportrelva-aladel. Kodusel õhkrelva EM-il saab koondis aga uhkustada väga arvuka 40-liikmelise esindusega. Mõistagi loodetakse tiitlivõistluste mitmekordsele medalimehele Peeter Oleskile, kuid ka tunamullusele Euroopa juunioride meistrile Katrin Smirnovale. Nemad on tulejoonel järgmistel päevadel.

Kolmapäeval peetud naisjuunioride õhupüstoli kvalifikatsioonis esinesid hästi 19-aastased Sirli Likk ja Marja Kirss. Finaali jõudsid kaheksa paremat, Likk oli lõpuks 15. ja Kirss 16. Mõlemal jäi edasipääsust puudu neli silma. "Koha mõttes olen väga rõõmus. Stabiilsus oli natukene kehv, sest algus ja lõpp olid nõrgemad kui keskmine osa. Aga muidu olen enda võistlusega väga rahul," ütles Likk.

Kirss püsis kaheksanda koha konkurentsis viimase seeriani. Isikliku rekordi lähedane tulemus andnuks kolmapäeval võimaluse finaaliks. "Alguses oli mõnus lasta. Ei läinud närvi, lihtsalt lasin. Siis tuli kogemata "seitse" ja läksin närvi. Kuna eelmine nädal trenn mul väga hea ei olnud, siis tahtsin, et tulemus oleks vähemalt üle 550 või 555. Sinna kanti. Ma olen suhteliselt rahul," märkis Kirss.

Euroopa meistriks tuli Anna Cukusic Horvaatiast. Elerin Ross sai 540 silmaga 49. koha, Mai-Liss Vikman oli 527 silmaga 53. ja Aleksandra Moissejeva 523 silmaga 54.

Meesjuunioride püstoliharjutuses saavutas Aleksander Kalitvantsev parima eestlasena 560 silmaga 30. koha. Ragnar Juurik sai 44. koha (552 silma), Jaanus Laidus 52. (541), Karel Markus Rääli 59. (524) ja Karlis Lõps 60. koha (500). Euroopa meistriks krooniti itaallane Matteo Mastrovalerio.

Mix õhupüssi harjutuses sai esikoha Ungari 2 võistkond. Eesti võistkond koosseisus Karel Udras ja Susanne Sule pälvis 27. koha.

Kahe võistluspäeva järel juhib medalitabelit Itaalia kahe kuldmedali ja ühe pronksiga, kokku on medalile jõudnud 11 riigi sportlased.

Lisaks medalitele ja olümpiakohtadele selguvad EM-il täiskasvanute konkurentsis ka Euroopa mängudele pääsejad. Euroopa mänge võõrustab Poola ja seal võistlemise õigus on EM-i 12 paremal.