Selver/TalTech läks kindla võiduga poolfinaalseeriat juhtima

Tasavägist mängu jagus vaid esimesse geimi, misjärel läks kodumeeskond kindlalt oma teed ja asus kolme võiduni peetavat seeriat 3:0 (26:24, 25:13, 25:16) võiduga juhtima, vahendab Volley.ee.

Võitjate edukaim oli rünnakul 12 punktiga (+6) Oliver Orav, 11 punkti (+9) lisas Marx Aru ja kaheksa (+8) Andri Aganits. Selveri vastuvõtt oli 55% ja rünnak 36%, blokiga teeniti 11 punkti (viis blokki pani Aganits ja neli Aru) ning servil löödi 13 ässa ja eksiti vaid kaheksal pallingul.

Barruse parim oli 13 punktiga (+2) Matthew Slivinski, 12 silma (+3) lisas John Hatch. Võru statistilised näitajad olid pea kõik kehvemad kui Selver/TalTechil: vastuvõtt 35%, rünnak 40%, blokiga teeniti kuus ja serviga kaks punkti (13 viga).

Selver/TalTechi juhendaja Andres Toobal oli rahul, et meeskond suutis end hästi mobiliseerida. "Esimese geimi puhul oli võrreldes teistega erinevus selles, et nad said rasked pallid lahendatud ja see hoidis neid hästi mängus. Edasi saime blokiga need kohad kinni ja suutsime kaitses ja rünnakul paremaid lahendusi leida. Ja serv muidugi õnnestus hästi," sõnas Toobal.

Seeria teine mäng toimub 12. märtsil kell 18.00 Võrus ja kolmas 16. märtsil kell 19.00 TalTechi spordihoones. Vajadusel peetav neljas mäng 19. märtsil kell 17.00 Võrus ja viies Tallinnas 22, märtsil kell 19.00.

Teises poolfinaalis lähevad vastamisi Tartu Bigbank ja Pärnu Võrkpalliklubi, avamäng toimub reedel Tartu Ülikooli spordihoones algusega kell 19.00.