Pogacar tõusis etapivõiduga Pariis-Nice'i liidriks

Pogacar alustas lõpurünnakut etapi viimasel tõusul ning kuigi esialgu püsis samuti üldvõitu ihkav Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) sloveeniga samas tempos, suutis Pogacar koos David Gauduga (Groupama - FDJ) taanlaselt siiski eest ära vändata.

Pogacar teenis etapivõidu sekundilise eduga Gaudu ees. Kolmanda koha sai Gino Mäder (Bahrain - Victorious; +0.34), neljas oli Aurelien Paret-Peintre (AG2R Citroën Team; +0.42) ja viies Kevin Vauquelin (Team Arkea Samsic; +0.43). Vingegaard ületas finišijoone kuuendana, kaotades Pogacarile 43 sekundit.

Etapivõit kergitas Pogacari esikohale ka üldarvestuses. Talle järgnevad Gaudu ja Vingegaard, kes on vastavalt 10 ja 44 sekundi kaugusel. Vähem kui minutiga jääb liidrist maha ka britt Simon Yates (Team Jayco AlUla; +0.56).

Pariisi - Nice'i velotuuril on jäänud sõita neli etappi, neljapäeval ootab rattureid 212,4-kilomeetrine mõõduvõtt.

There's simply no one else like Tadej Pogacar



