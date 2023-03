Maailma tippudega madistanud Petrov piirdus Tais alagrupifaasiga

Teisipäeval F-alagrupi esimeses kohtumises Sunny Akani alistanud Petrov kohtus kolmapäeval kahe maailma paremikku kuuluva mängijaga: Mark Williamsi (WS 8.) ja Joe Perryga (WS 30.).

Petrov läks päeva esimeses kohtumises Perry vastu 2:1 juhtima, kuid inglane tegi õige pea vahe tasa ja viigistas seisu 3:3-le. Perry jäi kahes viimases partiis peale ja teenis kokkuvõttes 5:3 võidu.

Järgmises kohtumises jäi eestlane kolmekordse maailmameistri Mark Williamsi vastu 1:3 kaotusseisu. Petrov vähendas viiendas partiis kaotusseisu 2:3-le, kuid rohkemaks polnud ta suuteline ning Williamsile läks kirja 5:2 võit.

F-alagrupi kokkuvõttes lõpetas Petrov ühe võidu ja kahe kaotusega kolmandal kohal. Alagrupist pääsesid edasi Perry (3-0) ja Williams (2-1).

Lisaks Perryle ja Williamsile pääsesid nimekamatest tegijatest 16 parema hulka Ronnie O'Sullivan (WS 1.), Judd Trump (WS 5.), John Higgins (WS 11.), Stuart Bingham (WS 15.) ja Hossein Vafaei (WS 22.).





