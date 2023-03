Neidude U-17 koondis alustas EM-valikturniiri kaotusega

Mõlemad kohtumise tabamused sündisid avapoolajal, kui nii 18. kui ka 45. minutil sai jala valgeks Anna Gliszczynska. Poola koondises ründajana tegutsev Gliszczynska oli Eesti vastu täpne ka mullu septembris, kui omavahel kohtuti Tallinnas peetud maavõistlustes.

"Olime küllaltki hästi mängus algusest lõpuni sees ning kuigi meile löödi avapoolajal kaks väravat, olid need olukorrad ennetatavad ja meie kontrolli all. Oli olukordi, kus vastane mängis meid üle. Samas mängisime mõned olukorrad ka endale ise kätte: ei suutnud ülesehitusel leida kohti, kust kõige paremini välja tulla, olime haavatavad ja vastane suutis väga hästi kontrarünnakutesse lülituda," rääkis koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva jalgpall.ee.-le.

Eesti ja Poola kohtusid omavahel kahel korral ka 2022. aasta septembris ning Ševoldajeva jäi kolmapäevase mänguga mullustest rohkem rahule. "Kuigi ühes varasemas mängus lõime ka värava, olime me tänases mängus kindlasti rohkem sees ja ohtlikumad. Üllatusime positiivselt - tegu oli kindlasti meie selle aasta kõige parema mänguga. Kaitseliin töötas täna hästi, suutsime edukalt palle puhtaks lüüa ja kontaktidesse minna. Arenguruumi on muidugi palju, aga eeldasime, et mängijate vorm on isegi kehvemas seisus, eriti kuna saime enne mängu teha vaid ühe trenni. Mängueelses trennis pidime seega andma väga palju infot, aga mängijad võtsid selle kenasti vastu ja olid väga tublid," kiitis Ševoldajeva mängijate esitust.

Võistkonna esitus andis peatreenerile kindlust ka tulevasteks turniiri mängudeks, kus minnakse vastamisi Tšehhi ja Rumeenia eakaaslastega. "Nagu varem mainisin, on selle turniiri üheks eesmärgiks mängupraktika saamine ja võistkonnamängu lihvimine, aga pärast tänast mängu julgen öelda, et eesmärk teenida vähemalt üks punkt peaks meie võimekuses olemas olema," rääkis Ševoldajeva.

Eesti mängib järgmise kohtumise 11. märtsil kell 11.00, kui vastaseks on Tšehhi ning turniirile pannakse punkt 14. märtsil kell 16.00 kohtumises Rumeeniaga.

EM-valikturniiri teises ringis selguvad seitse koondist, kes asuvad lisaks Eestile võistlema maikuus Tallinnas, Tartus ja Võrus toimuval EM-finaalturniiril. Finaalturniirile pääsevad A-tugevusgrupi alagruppide võitjad. Juhul kui Eesti oma alagrupi võidab, pääseb A-tugevusgrupist finaalturniirile parim teise koha teeninud võistkond.

Neidude U-17 koondise koosseis EM-valikturniiril:

Väravavahid

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 15/0

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 6/0

Kaitsjad

Anna Mariin Juksar (02.06.2006) – Saku Sporting 20/0

Viktoria Toding (28.09.2006) – Tallinna FC Flora 15/0

Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 13/0

Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – JK Tabasalu 12/0

Liisi Karilaid (22.09.2006) – JK Tabasalu 12/0

Carolin Hunt (12.10.2006) – FC Elva 7/0

Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 5/1

Dajana Smirnova (21.03.2007) – Tallinna FC Flora 5/0

Aliset Esna (24.07.2006) – UCF Cambrils (ESP) 3/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Jane Mirjam (28.07.2006) – Pärnu JK Vaprus 20/2

Mia-Lisette Sarapik (15.10.2006) – JK Tabasalu 20/1

Aleksandra Orlova (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 17/7

Vanessa Grutop (14.08.2006) – JK Tallinna Kalev 17/7

Kätrin Välba (17.08.2006) – Viimsi JK 13/1

Elisabeth Õispuu (19.11.2007) – Tallinna FC Flora 13/0

Karlotta Levin (15.08.2007) – FC Elva 5/0

Ranele Valk (28.07.2007) – Rakvere JK Tarvas 4/0

Mirtel Kalamees (16.12.2006) – FC Elva 3/0