Tuttav nägu naaseb Viimsi/Sportlandi

207 cm pikkune ja 35-aastane lätlasest keskmängija taasühineb meeskonnaga mänguks Riia VEF-i vastu, mis toimub 15. märtsil Viimsi/Sportlandi kodusaalis. "Mul on väga hea meel olla tagasi Viimsi meeskonnas ning aidata meeskonda hooaja lõpuni nii Eesti-Läti ühisliigas kui ka Eesti meistriliigas. Soovin näidata head mängu ning rõõmustada kõiki Viimsi fänne ilusate võitudega," ütles Zakis.

Zakis aitas 2021/22 hooajal Viimsi/Sportlandi Eesti-Läti ühisliigas finaalturniirile, kus võideti hõbemedalid. Platsil viibitud 22 minuti jooksul viskas ta keskmiselt 15 punkti ja võttis kuus lauapalli.

Käimasoleval hooajal mängis Zakis Hollandi kõrgliigas Groningen Donari ridades. Lisaks Hollandi kõrgliigale osales klubi ka FIBA Europe Cup sarjas, kus mängiti ühes alagrupis BC Kalev/Cramo vastu. Hollandis olid Zakise keskmised näitajad 19 minutit, üheksa punkti ja neli lauapalli mängu kohta.

Mitmed muudatused Groningeni klubi juhtkonnas ning vahetused koosseisus viisid olukorrani, kus Zakise agent võttis ühendust Viimsi/Sportland tegevjuhi Tanel Einastega.

"Kuna kõik arengud ei ole olnud päris sellised nagu hooaja alguses lootsime, siis oleme alles hoidnud võimaluse, et vajadusel üks mängija juurde tuua. Meie selge nägemus, et kui, siis ainult meile tuttav mängija ehk kas meie oma endine mängija või mängija mõnest Eesti või Läti meeskonnast. Ronaldsi võimaluse tekkides, oli selge, et tema on meile sobiv pusletükk, kes lisaks rotatsiooni laiendamisele toob meeskonda seni puudu olnud selg ees mängija profiili. Loomulikult on Ronaldsil suur roll ka riietusruumis," on Einaste rahulolev.

Peatreener Valdo Lipsu jaoks on Zakis vajalik lisajõud korvi all, kellelt oodatakse igas mängus 20-25 minutilist panust. Kogenud lätlane mängib tähtsat rolli ka noormängijate õpetamisel ja motiveerimisel.

"Tõenäoliselt kõik, kes Eesti-Läti liigat ja meie võistkonna tegevust on jälginud teavad, et Ronaldsil oli meie eelmise aasta edus väga oluline roll. Ronaldsi näol on tegemist kvaliteetse mängijaga ja väga hea võistkonnakaaslasega, kes on oluline nii väljakul kui ka mänguväliselt riietusruumis. Ronalds on meile vajalik nii kaitses kui rünnakul. Treenerid ootavad Ronaldsilt suurt panust ka lauavõitluses, millega oleme viimastes mängudes hädas olnud. Ronaldsi taasliitumine annab meile samuti võimaluse jaotada paremini mängijate vahel mänguaega," kommenteeris peatreener.