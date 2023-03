Tipneri karikavõistluste veerandfinaalid algavad 11. aprillil

Jalgpalli Evald Tipneri karikavõistlused on jõudnud veerandfinaalideni ning selgunud on otsustavate kohtumiste toimumisajad: mänge peetakse 11. ja 12. aprillil.

Esimeses veerandfinaalis selgitavad edasipääseja Jõhvi FC Phoenix ja JK Noova ÜM ning Tartu JK Tammeka. Teises liigas palliv Phoenixi ja Noova ühendmeeskond alustas teekonda karikavõistlustel 1/32-finaalist, kus oldi üle Paide Linnameeskond III-st, seejärel edeneti vastase loobumiskaotuse järel kaheksandikfinaali, kus alistati 1:0 Rakvere JK Tarvas. Premium liiga meeskond Tammeka alustas võistlemist 1/64-finaalidest ning on senises karikasarjas kirja saanud vaid väga ülekaalukaid võite, vahendab jalgpall.ee.

Teine veerandfinaal viib omavahel vastamisi Premium liiga meeskonnad FC Kuressaare ja Tallinna FC Flora. Kuressaare sai loosi tahtel karikasarjas esimeseks vastaseks Premium liiga meeskonna Pärnu JK Vapruse, kellest oldi üle penaltiseerias, 1/16- ja 1/8-finaalid on meeskond seevastu läbinud kindlalt. Flora on käimasolevas karikasarjas mänginud kaks kohtumist ning teeninud mõlemast 6:0 võidu, esmalt Tallinna JK Legioni ja seejärel FC Elva vastu.

Kolmandas veerandfinaalis selgitavad edasipääseja mullused esiliiga B rivaalid JK Tabasalu ja FC Tallinn. Tabasalu on käimasolevas karikasarjas näidanud kindlat minekut ning suur üllatus viidi ellu kaheksandikfinaalis, kus 1:0 võiduga lülitati konkurentsist mullune Premium liiga neljas Nõmme Kalju FC. FC Tallinn on karikasarjas väljakul käinud kahel korral ning on jagu saanud kahest esiliiga meeskonnast, kui Flora U-21 alistati 4:1 ning Viljandi Tulevikust oldi üle 2:0.

Viimane veerandfinaal viib valitseva karikavõitja Paide Linnameeskonna vastamisi JK Narva Transiga. Paide on seni pidanud kaks kohtumist ning saanud esiliigas pallivate meeskondade vastu kindlad võidud. Trans hoidis esimeses kahes voorus oma seljataguse puhtana ning edenes kindlalt 1/8-finaali, kus oldi 2:1 üle Tallinna Kalevi esindusmeeskonnast.

Tipneri karikavõistluste 1/4-finaalid:

11. aprill kell 19.00: Jõhvi FC Phoenix ja JK Noova ÜM – Tartu JK Tammeka (Kohtla-Järve kunstmuruväljak)

11. aprill kell 19.00: FC Kuressaare – Tallinna FC Flora (Kuressaare kunstmurustaadion)

12. aprill kell 19.00: JK Tabasalu – FC Tallinn (Tabasalu Arena)

12. aprill kell 19.00: JK Narva Trans – Paide Linnameeskond (Narva Kalev-Fama staadion)