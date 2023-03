Thiam Pariisi OM-i piletihindadest: mu pere ilmselt ei saa neid endale lubada

Seitsmevõistluse kahekordne olümpiavõitja, belglanna Nafissatou Thiam rääkis kodumaa meediale, et Pariisi olümpiamängud piletid on nii kallid, et seetõttu ei pruugi tema perel olla võimalik talle 2024. aasta olümpiale kaasa elama tulla.

"Mis mind eelkõige šokeerib, on see, kui kallid on olümpiamängude piletid," ütles Thiam Belgia ajalehele La Derniere Heure Les Sports. "Sportlased on ju need, kes olümpial show püsti panevad, aga ma pole kindel, kas mu pere saab tulla mulle kaasa elama, kuna see on nii kallis. Ühelt pool on piletid kallid, aga sinna lisanduvad ka reisikulud ja majutus."

"Sellest teemast räägitakse meedias pidevalt ja see jäi mulle silma, sest olümpiamängud toodavad endiselt palju raha, ka piletimüügi osas," lisas Pariisis kolmandat järjestikust olümpiakulda püüdev Thiam.

Pariisi olümpiamängude korraldajad loodavad piletimüügist teenida 1,4 miljardit eurot. Viimastel nädalatel on Prantsusmaal kõvasti piletihindadest juttu olnud, kuna esimeses laines müüki tulnud piletitest olid odavaimatest ehk 24-eurostest piletitest pooled fännidele kättesaamatud, sest need olid riigi poolt broneeritud. Eraldi on kritiseeritud kergejõustikuvõistluste piletihindu – need olid saadaval kuni 690 euro eest.

"Minu meelest on see häbiväärne, et sportlasena oled sa see, kes on võistluste tõmbenumber, aga su pere ei pruugi saada sind vaatama tulla, sest piletid on nii kallid," pahandas Thima. "Mu väikevend pani end esimesele loosimisele kirja, aga selle käigus pakuti pakette, mis olid äärmiselt kallid. Peame nüüd ootama ja teisele loosimisele kirja panema, siis ehk õnnestub üksikuid pileteid saada."

Hiljuti Prantsusmaal avaldud küsitluse tulemused näitasid, et 82 protsenti prantslastest peab Pariisi olümpiamängude pileteid liiga kalliks. Piletimüügi esimeses faasis sai ostuõigus loosiga teenida ja müügi paisati kolm miljonit piletit. Need, kes ostuõiguse said, pidid korraga ostma vähemalt kolme võistluse piletid, neist paljude odavaimad piletid olid 80-eurosed.

Piletimüügi teine faas algab maikuus ja siis on võimalik osta ka üksikuid pileteid, lisaks ka ava- ja lõputseremoonia pileteid. Viimane faas algab tänavuse aasta lõpus.

Esimeses faasis on väljamüüdud sportronimise, vehklemise, judo, breiktantsu, rula, triatloni ja BMX-i piletid.

Olümpiamängude korraldajad on aga öeldud, et nende piletihinnad on igati õiglased ja kooskõlas Pariisi olümpia motoga "Avatud mängud". Lisaks ütlesid korraldajad, et miljon piletit pandi müüki hinnaga 24 eurot ning pea pooled tavainimestele mõeldud pileteist maksavad korraldajate teatel 50 eurot.

Pariisi olümpiamängud algavad 2024. aasta 26. juulil.