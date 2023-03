Noormeeste U-16 koondise kandidaatidele toimub aasta esimene kogunemine

Noormeeste U-16 koondise kandidaadid kogunevad Tallinnas kahes grupis: 7. märtsi kogunemisel osales 24 noormängijat ning päev hiljem osaleb kogunemisel 23 mängijat. Mõlemal päeval on koondise kandidaatidel kavas ühine treening, mille eel viiakse EJL-i kehaliste võimete arendamise keskuses läbi hüppe- ja lihastestid.

Noormeeste U-16 koondist ootavad tänavu ees mitmed ühised treeningud ja laagrid. Kavas on ka traditsioonilised maavõistlused, kus kohtutakse Lõuna-Soome, Saksimaa, Põhja-Iirimaa ning Soome eakaaslastega.

Noormeeste U-16 koondise peatreener on Andres Oper, abitreenerid on Jan Harend ja Indrek Koser ning esimesel kogunemisel kuulub treenerite tiimi ka Aivar Lillevere, kes oli selle vanusekäigu koondise abitreener möödunud hooajal. Väravavahtide treener on Karli Kütt, kehalise ettevalmistuse treener on Karel Kübar, füsioterapeut on Sten Ütsmüts ning koondise mänedžer on Freddy Karpov.

Noormeeste U-16 koondise kandidaadid 07.03 kogunemisel:

Sander Ristna (28.10.2008) - Rakvere JK Tarvas

Anders Raestik (28.10.2008) - Tallinna FC Flora

Romet Lipson (25.07.2008) - FA Tartu Kalev

Kaarel Ruus (18.12.2008) - FC Nõmme United

Markus Kasemaa Jarl (07.03.2008) - Viimsi MRJK

Markus Kesa (04.06.2008) - Harju JK Laagri

Johannes Lillemets (20.11.2008) - Nõmme Kalju FC

Jakob Käis (22.09.2008) - FC Nõmme United

Mikhail Džemesjuk (08.07.2008) - FC Tallinn

Kaspar Korasteljov (23.01.2008) - JK Tallinna Kalev

Romet Leppik (11.05.2008) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM

Patrick Pihlak (19.08.2008) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM

Remo Valdmets (06.01.2008) - Rakvere JK Tarvas

Mohamed Amin Ouertani (31.10.2008) - Tallinna FCI Levadia

Kardo Kukk (17.09.2008) - JK Tallinna Kalev

Arnas Besigirskis (16.01.2008) - JK Narva Trans

Trevor Hint (14.05.2008) - FC Nõmme United

Artjom Truuväärt (31.07.2008) - FC Tallinn

Eerik Paltser (02.05.2008) - Tallinna FC Flora

Sten-Martin Volkov - JK Tallinna Kalev

Sander Alamaa (09.02.2008) - Tallinna FC Flora

Emil Dolgov (10.05.2008) - Pärnu JK Vaprus

Marten-Chris Paalberg (08.10.2008) - Pärnu JK Vaprus

Bruno Õunapuu (17.07.2008) - FC Nõmme United

Noormeeste U-16 koondise kandidaadid 08.03 kogunemisel:

Daniil Abramenko (23.01.2008) - Tallinna FC Flora

Kaimar Markov (30.09.2008) - Raasiku FC Joker ja Rae SK ÜM

Markkus Ristimets (19.08.2008) - Pärnu JK Vaprus

Andreas Tetsmann (21.01.2008) - JK Tallinna Kalev

Emilis Petkus (06.03.2008) - JK Narva Trans

Mark Villem Marmei (03.03.2008) - FC Nõmme United

Ekke Kesküla (22.06.2008) - Pärnu JK Vaprus

Johann Gregor Allas (06.11.2008) - Pärnu JK Poseidon

Mark Artjunin (05.05.2008) - Tallinna FCI Levadia

Ervin Kirt (23.10.2008) - Tallinna FC Flora

Juri Artamonenkov (05.01.2008) - Tallinna FC Ararat

Sten Ove Mihelson (30.01.2008) - FC Nõmme United

Ken-Kristjan Väljamäe (24.01.2008) - Tallinna FC Flora

Marten Kukkonen (18.07.2008) - Tallinna FC Flora

Oskar Lasn (21.06.2008) - JK Tallinna Kalev

Marten Potsepp (10.01.2008) - Võru FC Helios

Andreas Kompus (02.10.2008) - Tallinna FCI Levadia

Rasmus Orm (29.01.2008) - Pärnu JK Vaprus

Karl Mägi (23.07.2008) - Viimsi MRJK

Ivan Uskov (16.01.2008) - FC Tallinn

Karl Kompus (02.10.2008) - Raasiku FC Joker

Ronan Teetamm (23.07.2008) - Harju JK Laagri

Artur Muhhin (08.01.2008) - FA Tartu Kalev