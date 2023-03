Davis vedas Lakersi võidule, Hornets lõpetas Knicksi võiduseeria

Võitjate ridades tõi Anthony Davis 30 punkti ja püstitas enda selle hooaja lauapallide rekordi, võttes 22 lauapalli. Dennis Schröder, Rui Hachimura ja Austin Reaves lisasid kõik 17 punkti. Memphise parim oli Jaren Jackson Jr. 26 punktiga.

Pärast Tähtede mängust tingitud lühikest võistluspausi on Lakers võitnud seitsmest mängust viis. Seejuures pole viimases viies mängus meeskonda aidata saanud LeBron James, kes on hädas jalavigastusega. Eelmisel nädalal ütles Lakers, et tõenäoliselt peab James palliplatsilt vähemalt kolm nädalat eemal olema.

Tiitlikaitsja Golden State Warriors sai teise järjestikuse kaotuse, kaotades võõrsil 128:137 Oklahoma City Thunderile. Võitjate parim oli Shai Gilgeous-Alexander 33 punktiga, Warriorsi ridades tõi sel nädalal vigastuspausilt naasnud Stephen Curry 40 punkti.

Üheksa mängu järjest võitnud New York Knicksi seeria lõppes koduväljakul, kus jäädi 105:112 alla Charlotte Hornetsile. Kelly Oubre Jr. tõi võitjatele 27 punkti, Terry Rozier lisas 25 ja Gordon Hayward 23 punkti. Knicksi parim oli RJ Barrett 27 punktiga.

Tulemused:

Orlando – Milwaukee 123:134

Detroit – Washington 117:119

New York – Charlotte 105

Minnesota – Philadelphia 94:117

Oklahoma City – Golden State 137:128

Houston – Brooklyn 96:118

Dallas – Utah 120:116

LA Lakers – Memphs 112:103