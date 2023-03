Õhkrelvade EM-il Tallinnas selgusid esimesed võitjad

Juunioride õhupüstoli mix-harjutuses tuli esikohale Itaalia 1 võistkond koosseisus Alessandra Fait and Matteo Mastrovalerio, kes alistas finaalis Ukraina 1 võistkonna seisuga 16:12. Kaks medalit sellelt võistluselt läks Gruusiase, kelle mõlemad võistkonnad said kolmanda koha. Eesti 1 võistkond Ragnar Juurik – Marja Kirss sai 20. koha ning Eesti 2 võistkond koosseisus Jaanus Laidus – Siri Likk said 27. koha, vahendab laskurliit.ee.

Naisjuunioride õhpüssi harjutuses läks ülipõnevas esikohamatšis võit Taani, kui Anna Nielsen alistas finaalis tulemusega 17:15 Šveitsi laskuri Audrey Gognia. Eesti sportlastest sai parima tulemuse Anastassia Olewicz, kes sai 47. koha 618,4 silmaga. Susanne Sule oli 617 silmaga 49., Alexandra Bartšuk sai 609,7 silmaga 60. koha, Varvara Rogaten oli 609 silmaga 61. ja Nathalie Lessing sai 606 silmaga 64. koha.

Meesjuunioride õhupüssi harjutuses sai Rootsi kaks medalit. Kuldmedali võitis Victor Lindgren, kes alistas kullamatšis ungarlase Ferenc Toeroei 17:5. Pronksmedal läks Lindgreni võistkonnakaaslasele Jesper Johanssonile. Eesti laskurite kohad: 49. Karel Udras, 50. Kahru Männik, 51. Markus Minn, 52. Manfred Kukk.

Kokku võitsid esimesel võistluspäeval medali kaheksa riigi sportlased. Euroopa meistrivõistluste avapäeva järel juhib medalitabelit Rootsi ühe kuldmedali ja ühe pronksmedaliga.

Tallinnas peetavatel Euroopa meistrivõistlustel osaleb 521 sportlast 40 riigist. Euroopa meistrid selguvad nii juunioride kui täiskasvanute arvestuses. Kvalifikatsioonivõistlused toimuvad Unibet Arenal ja finaalvõistlused spordikeskuses Ring Sport.

Euroopa meistrivõistlustel jagatakse välja kaheksa olümpiakohta ning 48 kohta Euroopa mängudele. Euroopa meistrivõistlused õhkrelvadest laskmises on ainsaks võistluseks Eestis, kus saab kvalifitseeruda 2024. aasta Pariisi olümpiamängudele. Kaks olümpiakohta harjutuse kohta jagatakse välja meeste õhupüstoli, meeste õhupüssi, naiste õhupüstoli ja naiste õhupüssi harjutustes.