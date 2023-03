Saalijalgpallikoondis sai Marokolt teise kaotuse

Esimesel poolajal näitas Eesti südikust, kuid sellegipoolest jõudis vastane sihini neljal korral. Maroko oli edukam ka teisel poolajal, kui löödi kuus väravat ning kohtumine lõppes nende 0:10 võiduga, vahendab Jalgpall.ee.

Koondise peatreener Madis Rajando sõnul kulges mäng maailmaklassist vastase vastu väga raskelt. "Kaks päeva järjest on raske mängida – eilne mäng oli veel jalgades ja päris raske oli just füüsiliselt," rääkis Rajando.

"Olime küll tänaseks mänguks rohkem valmis, sest saime kahe eelmise mänguga natuke juba tunda, mida tugevamad tiimid teevad, aga kaks päeva järjest on koondisel mängida raske," lisas ta.

Eesti pidas Maroko pealinnas Rabatis kolm maavõistlust: ühe Iraagi ja kaks Marokoga, kus pidi kõigis kohtumistes tunnistama vastaste paremust. Koondises tegi debüüdi seitse mängijat.

"Debütandid said oma arengu jaoks väga väärtuslikke mänge – nad nägid, milline on tõeliselt kõva tase ja kuidas peab just sellistes rasketes mängudes pingutada, et mitte fookust kaotada," võttis peatreener Rajando Marokos peetud mängud kokku.