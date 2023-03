Tartu Ülikooli võistkond kaotas kolmanda mängu järjest

Ogre haaras esimese veerandi lõpus kuuepunktise edu esimese veerandi lõpuks ja kuigi poolajaks ei suutnud lätlase vahet oluliselt suuremaks rebida, siis teisel poolajal pandi asjad kindlamalt paika.

Ainsa Tartu mängijana jõudis kahekohalise isikliku punktiskoorini slovakist tsenter Tomas Pavelka, kes korjas 21 silma. Ogre parimana viskas Edgars Lasenbergs 16 punkti.

Tartu meeskonna abitreeneri Olari Naritsa sõnul ei leidnud meeskond õiget mängurütmi. "Tundub, et meeskonnas mõtleb praegu igaüks enda peale," sõnas ta. "Teadsime, et meie tugevus on korvi all, aga teist mängu järjest astusime sama reha otsa ja võtsime eemalt viskeid, mida poleks pidanud."

"Meie viskeprotsent oli täna täiesti kohutav ja kui vastane pakub viskeid, aga ära ei pane, siis lõhub see rütmi. Kui ülehomme Cramo vastu niimoodi mängime, siis on väga suur pahandus. Aga anname endast parima, et nii ei läheks."

Liigatabelis jätkab Tartu klubi Prometei (27-1), Riia VEF-i (20-5) ja Kalev/Cramo (20-5) järel 18 võidu ja üheksa kaotusega neljandal kohal. Ogre (16-12) on Ventspilsi (17-9) järel kuues.