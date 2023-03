Martin Noodla: peame endas üles leidma võiduoskuse

"Need mehed, kellega sel korral arvestasime on kõik kohal ja rivis. Vaid Vahur Oolup haigestus viimasel minutil ning tema asemel kaasasime tegevusse HC Kehra noormängija Alvar Soikka. Mait Patrail liitub meiega teisipäeva õhtul ning Dener Jaanimaa kohta teadsime juba varakult, et tema meid seekord aidata ei saa," lausus koondise abitreener Martin Noodla koosseisu kohta.

Mis on tugevused ja nõrkused? "Positiivse poole pealt on kindlasti see, et oleme nüüd sama grupiga saanud juba pikalt tööd teha ning see annab liikumisse teatud kindluse. Mehed teavad, kus nad peavad rünnakul olema ning kogu tegevus saab toimuda kiiremini ja kvaliteetsemalt ning kaitsele natukene lähemal. Nüüd tuleb lihtsalt need oskused kõik ka mängu üle kanda. Eks meil on olenevalt päevast muresid kaitse agressiivsusega ning sealt koostööst väravavahiga. Kuid kui puurilukud näitavad head esitust, siis suudame ka sel väljakupoolel head esitust näidata. Peame endas üles leidma võiduoskuse, kuna me ei ole viimastes ametlikes kohtumistes liigselt punkte koju toonud, siis selleks vajalik stabiilsus ja kindlus saab tulla ainult võiduemotsiooni nautides," jätkas juhendaja.

"Iisraellased viljelevad kiiret ja agressiivset käsipalli, kus rünnakul tehakse palju ebastandardseid lahendusi. Oleme loomulikult nende eelmiste kohtumiste videoid vaadanud, kuid kuna neil peaks meie info kohaselt olema seekord puudu põhimängujuht, siis see võib nende rütmi muuta. Täna keskendume mängijatega koos just selle koosseisu analüüsile. Õnneks on meil olemas ka video kohtumisest, kus sama mees platsile ei jooksnud," analüüsis 43-aastane loots neljapäevast vastast.

Eesti kohtumised selles ringis:

09.03.2023 19.00 Eesti – Iisrael (Kalevi Spordihall)

12.03.2023 18.00 Iisrael - Eesti (Tel Aviv)

Eesti meeste käsipallikoondis mängudeks Iisraeliga: Rasmus Ots, Armis Priskus, Henri Sillaste, Kaspar Lees, Ott Varik, Markus Viitkar, Martin Johannson, Armi Pärt, Mait Patrail, Karl Toom, David Mamporia, Alvar Soikka, Mihkel Lõpp, Hendrik Koks, Andris Celminš, Ilja Kosmirak

Personal: Lars Thomas Sivertsson, Jan Jörgen Ekman, Martin Noodla, Margus Parts, Kert Kähari, Erik Vorna, Priit Allikivi