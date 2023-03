Eesti laskesuusatajad saavutasid juunioride MM-il kuuenda koha

Eesti meeskond koosseisus Mark-Markos Kehva, Yaroslav Neverov ja Ivar Všivtsev kasutas tugeva tuule ja lumesajuga peetud võistlusel kolme ringi peale 14 varupadrunit ning kaotas võidu võtnud Tšehhi triole (0+3) kahe minuti ja 41 sekundiga. Hõbedale tuli Saksamaa (2+12; +21,2) ja pronksile Norra (4+14; +1.26,0). Neljanda koha sai Soome (2+10; +2.13,0) ja viies oli Itaalia (1+9; +2.15,2).

