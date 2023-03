Ganna alustas kodust velotuuri jõudemonstratsiooniga

26-aastane itaallane võitis 11,5-kilomeetrise eraldistardist sõidu ajaga 12 minutit ja 28 sekundit. Hooaja esimese võidu teeninud Ganna edestas teiseks tulnud sakslast Lennard Kämnat (BORA-hansgrohe) 28 sekundiga.

Kolmanda koha pälvis Ganna tiimikaaslane ameeriklane Magnus Sheffield (+0.31) ning esiviisikusse mahtusid ka austraallane Michael Hepburn (Team Jayco-AlUla; +0.33) ja ameeriklane Brandon McNulty (UAE Team Emirates; +0.34).

Kuna võistluse alguses kostitas rattureid tugev vihmasadu, jäid mitmete nimekamate tegijate tulemused tavapärasest tagasihoidlikumaks. Näiteks valmistas vihmasadu raskusi Wout van Aertile (Jumbo-Visma; +1.14) ja Mikel Landale (Bahrain Victorious; +.1.15), kes said vastavalt 45. ja 50. koha.

Teisipäeval ootab rattureid ees 210 kilomeetri pikkune etapp (Camaiore – Follonica).

"With 500m to go, he's having a laugh!"



Filippo Ganna obliterated Tirreno-Adriatico's Stage 1 time trial, beating the rest of the field by nearly 30 seconds ⏱ pic.twitter.com/ouyrd854nj