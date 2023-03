Brentford pikendas kaotuseta seeria 12-mänguliseks

Hoogsalt alustanud Brentford läks vaid kuus minutit pärast avavilet juhtima, kui Ethan Pinnocki pealelöök lendas Fulhami kaptenipaela kandnud Tim Reami rikošetist väravasse. Külaliste väravaarve avas 39. minutil Manor Solomon, Iisraeli koondislane sai jala valgeks neljandat mängu järjest.

53. minutil realiseeris Ivan Toney Brentfordi kasuks määratud penalti ja möödus ühtlasi väravalööjate edetabelis Marcus Rashfordist. Toneyl on nüüd kirjas 15 väravat, Rashfordil seevastu 14 tabamust.

Viis minutit enne normaalaja lõppu kasvatas Mathias Jensen Brentfordi eduseisu kaheväravaliseks. Lõpptulemuse vormistas üheksandal üleminutil vahetusest sekkunud Carlos Vinicius.

Võiduga pikendas Brentford oma kaotuseta seeria 12-mänguliseks. Viimati tundis Brentford liigas kaotusevalu 23. oktoobril, kui võõrsil jäädi alla Aston Villale. Brentford asub liigatabelis 38 punktiga üheksandal kohal, Fulham on 39 silmaga seitsmes.

