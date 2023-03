Eesti noortekoondislased liitusid Poola tippklubiga

16-aastane Kalimullin oli mullu 33 tabamusega Esiliiga B parim väravakütt ning aitas FC Tallinnal tõusta liigavõiduga tänavuseks hooajaks Esiliigasse. Noortekoondiste eest on Kalimullinil jalgpall.ee andmetel kirjas 15 kohtumist, U-17 koondises on ta löönud 14 mänguga 10 väravat. Viimati osales ta sügisel U-17 koondisega EM-valikturniiril, kus kaotati küll nii Belgiale, Taanile kui ka Rumeeniale, kuid Eesti kolmest väravast kaks kanti just Kalimullini nimele, vahendab Soccernet.ee.

Kalimullinist kaks kuud vanem Kerge on esindanud U-17 koondist viiel korral ja löönud kaks väravat, viimati septembris, kui Eesti alistas maavõistluses 3:2 Usbekistani. Kerge kuulus varasemalt Soome suurklubi HJK noortemeeskonda.

Poola kõigi aegade edukaim klubi Legia on 15-kordne riigi meister ja 19-kordne karikavõitja. Tänavusel hooajal ollakse Ekstraklasa tabelis teisel kohal, kaotades 23 vooru järel liidrikohal olevale Czestochowa Rakowile üheksa punktiga.