Gert Kivistik teenis hooaja esimesel võistlusel parima sprinteri särgi

Finaaletapi võitis norrakas Cedrik Bakke Christophersen (Team Coop – Repsol; 3:31.19), edestades tõusu otsas olnud finišis šveitslast Felix Stehli (EF Education-NIPPO Development Team) ja tšehhi Jakub Otrubat. Kivistik kaotas võitjale 37 sekundiga ja sai 28. koha, kuid vahefinišitest teenitud punktid kindlustasid talle tuuri kokkuvõttes parima sprinteri särgi, kirjutab EJL.ee.

"Tiimi eesmärgid said täidetud. Pidin teisel etapil veel vahefinišitest punktid kirja saama, et parima sprinteri särk kindlustada. Lisaks tõusis meeskonnakaaslane Jakub Otruba finaaletapiga liidriks ning saime parima tiimi tiitli – pole paha," ütles Kivistik. "Kõik on rahul sellise hooaja algusega. Endast ootasin täna enamat – saime üle poole ajast vihma, mis võttis oma jõuvarud ja lõputõusul polnud enam seda purakat, et esimestega kaasa minna, kuid see selleks."

Otruba järel pälvis kokkuvõttes teise Christophersen (+0.03) ja kolmanda koha Stehli (+0.07). Viimast etappi üldarvestuses kolmandat positsioonilt alustanud Kivistik oli lõpuks 20., jäädes tiimikaaslasele alla 45 sekundiga.

Kivistiku järgmine võistlus on järgmisel nädalal toimuv Rhodes GP.