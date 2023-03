Neidude U-17 koondist ootab ees EM-valikturniir Rumeenias

Koondis kogunes Tallinnas 5. märtsil ning Rumeeniasse asuti teele 6. märtsi hommikul. Nädalapikkusel EM-valikturniiril ootab Eestit ees kolm kohtumist: 8. märtsil kell 11 kohtutakse Poolaga, 11. märtsil kell 11 on vastaseks Tšehhi ning turniiri viimases kohtumises minnakse 14. märtsil kell 16 vastamisi Rumeenia eakaaslastega.

EM-valikturniiri teises ringis selguvad seitse koondist, kes asuvad lisaks Eestile võistlema maikuus Tallinnas, Tartus ja Võrus toimuval EM-finaalturniiril. Finaalturniirile pääsevad A-tugevusgrupi alagruppide võitjad. Juhul, kui Eesti oma alagrupi võidab, pääseb A-tugevusgrupist finaalturniirile parim teise koha teeninud võistkond.

"Poola on meile kõige tuttavam vastane – oleme nendega mänginud ja ka nende mänge analüüsinud ning teame, et tõenäoliselt on tegu turniiri kõige tugevama vastasega," rääkis neidude U17 koondise peatreener Aleksandra Ševoldajeva. "Kõige vähem oleme tuttavad Tšehhiga, aga turniiril mängivad nad esimese mängu Rumeeniaga ning kõige värskema ja vahetuma pildi saamegi neist kohapeal. Rumeenia tõusis A-tugevusgruppi sügisel alagrupist, kus kõik olid võrdsetel punktidel ja otsustavaks sai väravate vahe. Tegemist peaks olema taseme poolest meile kõige sarnasema vastasega," selgitas Ševoldajeva.

Ševoldajeva sõnul on eesmärk jõuda koduseks finaalturniiriks võimalikult heasse vormi. "Sügisesel valikturniiril olid meil paberil isegi tugevamad vastased ja siis läksime mängudele vastu selge eesmärgiga A-tugevusgruppi püsima jääda. Praegu on meie eesmärk raskemini mõõdetav. Loomulikult on üks soovidest saada võimalikult hea tulemus ja jääda kõrgeimasse gruppi püsima, aga kõige olulisem on, et me koguksime kõrge tempoga mänguminuteid. Praegu on klubidel selja taga vaid mõned üksikud mängud ning seda on selgelt vähe. Seetõttu on Eesti mängijate mänguvorm praegu ka kesine ja nagu Hispaanias nägime, on rahvusvahelisel tasemel on olukord veelgi keerulisem," rääkis Ševoldajeva.

Erinevatel põhjustel ei saa koondist valikturniiril esindada Minna-Brit Jõelaid, Pilleriin Pohlak, Marta Panova ja Egle-Elise Kurg.

Neidude U17 koondise koosseis EM-valikturniiriks*:

Väravavahid

Liisa Liimets (04.04.2006) – Viimsi JK 14/0

Katarina Elisabeth Käpa (16.03.2006) – Tallinna FC Flora 6/0

Kaitsjad

Anna Mariin Juksar (02.06.2006) – Saku Sporting 19/0

Viktoria Toding (28.09.2006) – Tallinna FC Flora 14/0

Annegret Kala (03.05.2006) – Tartu JK Tammeka 12/0

Anni Iiris Ilisson (14.02.2007) – JK Tabasalu 11/0

Liisi Karilaid (22.09.2006) – JK Tabasalu 11/0

Carolin Hunt (12.10.2006) – FC Elva 7/0

Karola Purgats (06.04.2006) – Tallinna FC Flora 4/1

Dajana Smirnova (21.03.2007) – Tallinna FC Flora 4/0

Aliset Esna (24.07.2006) – UCF Cambrils (ESP) 2/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Jane Mirjam (28.07.2006) – Pärnu JK Vaprus 19/2

Mia-Lisette Sarapik (15.10.2006) – JK Tabasalu 19/1

Aleksandra Orlova (11.08.2006) – Tartu JK Tammeka 17/7

Vanessa Grutop (14.08.2006) – JK Tallinna Kalev 16/7

Kätrin Välba (17.08.2006) – Viimsi JK 12/1

Elisabeth Õispuu (19.11.2007) – Tallinna FC Flora 12/0

Karlotta Levin (15.08.2007) – FC Elva 5/0

Ranele Valk (28.07.2007) – Rakvere JK Tarvas 3/0

Mirtel Kalamees (16.12.2006) – FC Elva 2/0

*Mängijate võistkondlik kuuluvus on märgitud 2022. aasta seisuga

Peatreener: Aleksandra Ševoldajeva

Abitreener: Reivo Vinter

Kehalise ettevalmistuse treener: Maria Sootak

Väravavahtide treener: Mattias Traublum

Füsioterapeudid: Anette Rõõmussaar, Liisi Sakala

Arst: Birgit Allmere

Mänedžer: Merily Toom

Võistkonna esindaja: Raili-Raine Ellermaa