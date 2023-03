Mihkels aitas Belgias meeskonnakaaslase karjääri ühe suurima võiduni

Thijssen edestas grupifinišis Austraalia sprintereid Caleb Ewanit (Lotto Dstny) ja Sam Welsfordi (Team DSM). Varasemalt on Thijssen võidutsenud veel 2022. aastal peetud Gooikse Pijl ühepäevasõidul ning pälvinud etapivõidud Poola velotuurilt ja Prantsusmaa mitmepäevasõidult GP des Hauts de France.

"Sõit kulges Belgia kohta rahulikult, kuid siiski oli omajagu närvilisust. Eeldati grupifinišit ja nii ka läks," rääkis Mihkels pärast võistlust. "Minu ülesandeks jäi lõpukilomeetritel sõita Gerbeni tuules ja võidelda vendadega, kes tema tuulde tahavad saada, seega põhimõtteliselt aitasin Gerbenil positsiooni hoida, et teda tagant poolt pundi sisse ei söödaks. Otsest lahtivedamisrongi meil ei olnud, aga oluline oli, et Gerben saaks viimasele sirgele eest peale. Ise keerasin lõpusirgele 20-30. positsioonil ja vaatasin, et ehk annab seal veel midagi teha. Kiirendasin grupi ette Gerbeni kõrvale ja keerasin vaikselt Alpecini rongi ette ning seejärel aeglustasin. Sellega "likvideerisin" nende meeskonna kõrgest mängust. Ise jäin päevaga väga rahule ja meeskond on sama meelt."

Teise eestlasena Belgias võistelnud Karl Patrick Lauk (Bingoal WB; +3.48) sai 115. koha.