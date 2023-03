Kalev/Cramo peab ajaloolise euromängu täismaja ees

Kalevi Spordihallist on tänavuse hooaja jooksul saanud BC Kalev/Cramo FIBA Europe Cupi mängudeks ehtne karukoobas, kus iga mänguga on publiku hulk aina kasvanud ning kuuest kohtumisest on võidetud tervelt viis. Eelmine välja müüdud mäng veebruari esimeses pooles hollandlaste Den Boschi vastu näitas, et publikul tuleks saali saabuda pigem varem kui hiljem, sest kohad on vabalt valitavad ja parimad istekohad täituvad kiiresti, teatas klubi.

Mäng Tallinnas on esimene kahest veerandfinaalikohtumisest, teine mäng toimub 15. märtsil Saksamaal. Edasipääseja selgub kahe mängu kokkuvõttes.