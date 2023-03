Kalev/Cramo kaotas eurosarja veerandfinaalis avapoolaja kuue punktiga

Kodumeeskonna jaoks kujunes kohtumise algus keeruliseks, kui Bamberg alustas 10:0 spurdiga ning Kalev/Cramo jõudis esimeste punktideni alles neli minutit pärast mängu algust.

Külalismeeskonna edu suurenes ka 12 punktini, ent Kalev/Cramo lõpetas avaveerandi paremas hoos ja Wesley Van Becki tabava kaugviske järel oli esimese veerandaja lõpuks tablool seis 19:24.

Kui teist perioodi oli mängitud viis minutit, jõudis Kalev/Cramo esimest korda pärast mängu algust Artur Konontšuki kahe tabava vabaviske järel 34:34 viigini. Bamberg sai aga pool minutit enne pikale vaheajale minemist kaheksandal katsel läbi korvirõnga esimese kaugviske ning Spencer Reaves tabas koos lõpusireeniga kauge kolmese ja nii lõppes esimene poolaeg Bambergi 47:41 eduseisus.

Enne mängu:

Kalevi Spordihallist on tänavuse hooaja jooksul saanud BC Kalev/Cramo FIBA Europe Cupi mängudeks ehtne karukoobas, kus iga mänguga on publiku hulk aina kasvanud ning kuuest kohtumisest on võidetud tervelt viis. Eelmine välja müüdud mäng veebruari esimeses pooles hollandlaste Den Boschi vastu näitas, et publikul tuleks saali saabuda pigem varem kui hiljem, sest kohad on vabalt valitavad ja parimad istekohad täituvad kiiresti, teatas klubi.

Mäng Tallinnas on esimene kahest veerandfinaalikohtumisest, teine mäng toimub 15. märtsil Saksamaal. Edasipääseja selgub kahe mängu kokkuvõttes.