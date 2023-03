Odermatt võitis ülisuurslaalomi kristallgloobuse

Sellel hooajal sõidetakse veel üks ülisuurslaalom, kuid Odermati edu on nii suur, et ta kindlustas enda esimese võidu ülisuurslaalomi üldarvestuses.

Šveitslane edestas Aspenis 0,05 sekundiga sakslast Andreas Sanderit ja 0,34 sekundiga norralast Aleksander Aamodt Kildet.

MK-sarja üldarvestuses juhib Odermatt 1626 punktiga, teine on Kilde 1240 punktiga. Sel nädalal võistlevad mehed Sloveenias Kranjska Goras ning MK-sarja finaaletapp peetakse järgmisel nädalal Andorras Soldeus.

Naiste MK-etapil Norras Kvitfjellis võttis ülisuurslaalomis kolmikvõidu Austria. Esikoha sai Nina Ortlieb, edestades 0,12 sekundiga Stephanie Venieri ja 0,38 sekundiga Franziska Gritschi. Seejuures soosis austerlannasid ilm, sest võistluse alguses oli suur lumesadu, aga hiljem startinute ajaks sadu lakkas.

MK-sarja üldvõidu juba kindlustanud ja nüüd Ingemar Stenmarki etapivõitude rekordit jahtiv ameeriklanna Mikaela Shiffrin pidi leppima seitsmenda kohaga, kaotades võitjale 0,98 sekundiga.

Üldarvestuses on Shiffrin kogunud 1828 punkti, teine on šveitslanna Lara Gut-Behrami 1007 punktiga.

Sel nädalal võistlevad naised Rootsis Ares ja hooaeg lõppeb koos meestega Andorras.