Meeste golfikoondise peatreeneriks saab kogenud David Da Silva

Varasemal neljal aastal juhendas meeste golfikoondist Mark Suursalu. Käesoleva aasta tähtsaimaid võistlused on meeste golfikoondisele Euroopa individuaalsed meistrivõistlused, mis toimuvad koduses Pärnu Bay Golf Links väljakul ning Belgias toimuvad meeskondlikud Euroopa meistrivõistlused, kus Eesti meeskonnal on kaitsta 11. koht.

David Da Silva sõnul on tal hea meel aidata kaasa Eesti koondise käekäigule, kuna mitmed koondiseliikmed on tema käe all töötanud juba mitmeid aastaid. "Väiksus ei tähenda alati halba. Hoolimata vähestest valikutest mängijate seas on Eesti golfikoondis näidanud viimastel aastatel väga häid tulemusi ning selle jätkumiseks tuleb veelgi enam keskenduda nii praegustele mängijatele, kes on juba jõudnud USA ülikoolidesse, kui ka järelkasvule, kes veel on noorteklassides," rääkis Da Silva.

Saavutusspordi toimkonna liikme Janno Silla sõnul rääkis David Da Silva kasuks ennekõike Eesti mängijate hea tundmine, kuna hetkel on ta personaaltreener ka mitmele meeste- ja noortekoondise kandidaadile. "Da Silva on näidanud üles suurt pühendumust golfimängijate arendamisel ning mitmed Eesti koondise mängijad on jõudnud viimastel aastatel paljuski tänu tema panusele uuele tasemele," sõnas Sild. "Kindlasti ei asenda Da Silva igapäevaselt mängijate personaalseid treenereid, kelle roll ka edaspidi jääb väga suureks mängijate arendamisel. Küll aga loodame tema abil meeste koondise viimaste aastate tulemuste ületamist," lisas Sild.

David Da Silva esindas mängijana Portugali nii amatööride meeskondlikul maailmameistrivõistlustel kui ka proffidele mõeldud World Cupil. Lisaks mängis ta kaasa ka European Touril, kuid 1990. aastate alguses keskendus ta treenerikarjäärile. Koostöös ühe maailma tunnustatuima golfitreeneri Butch Harmoniga, kes on olnud treeneriks nii Tiger Woodsile kui Phil Mickelsonile, avas ta Portugalis mitmeid golfiakadeemiaid. Lisaks aitas üles ehitada Portugali PGA.

Viimasel kümnel aastal on ta elanud ja töötanud Soomes, kus tema treenitavateks on olnud Kim Koivu (kolm Challenge Touri etapi võitu), Sanna Nuutinen (mänginud nii LET, kui ka LPGA tuuril ja 2020 Tokyo olümpial) ning mitmed Soome ja Eesti parimad amatöör golfimängijad. Eesti mängijatest treenib ta hetkel teiste seas Carl Hellatit, Kevin Christopher Jegersit, Ralf Johan Kivi ja Markus ning Mattias Varjunit.