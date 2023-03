Janika Lõiv võidutses olümpiakrossi võistlusel Hispaanias

Lõivu võiduajaks mõõdeti üks tund, 25 minutit ja seitse sekundit. Pjedestaali madalamatele astmetele sõitsid end hispaanlannad Natalia Fischer Egusquiza (BH Coloma Team; 1:25.29) ja Rocio del Alba Garcia Martinez (BH Coloma Team; 1:26.46).

"Hommik oli seekord eriti jahe ja lubas natuke vihma. Tegin seepärast pikema soojenduse," rääkis Lõiv. "Start viibis, seega lootsin, et keha on stardiks valmis ja soe. Tegelikkus oli aga teine. Stardiringil ja esimesel ringil oli väga raske end käima saada. Lisaks tundus, et rehvides on liiga palju rõhku ning seetõttu oli ratast valitseda keeruline."

"Esimese ringi lõpulaskumisel käis pauk ja tundsin, et tagumisest rehvist tuli natuke õhku välja. Õnneks oli tehniline tsoon lähedal," jätkas Lõiv. "Jäin seal korraks seisma. Urmas (Janika abikaasa ja mänedžer - toim.) kontrollis, et kõik oli korras ning seejärel sain sõitu jätkata. Selleks hetkeks olin neljanda koha peal ning kaotust esimesele üle 45 sekundi. Olin oma peas juba võidumõtted ära pühkinud ja hakkasin lihtsalt oma tempos sõitma. Imelikul kombel hakkasin siiski järjest enda ees tüdrukuid kätte saama."

"Eelviimasele ringile minnes olin jõudnud liidrile sappa ja kohe, kui tekkis võimalus, läksin mööda," kirjeldas Lõiv. "Viimast ringi alustasin juba ise liidrina ning eesmärk oli võimalikult vähe vigu teha, sest rada oli väga tehniline. Sain teistega umbes 25-sekundilise vahe sisse, aga üks aeglane tüdruk, kelle sain ringiga kätte, kukkus mu ees ning pidin ise ka rattalt maha tulema. See lõi rütmi üsna sassi, aga õnneks oli jäänud veel vaid lõpulaskumine."

Meeste klassis võidutses hispaanlane David Domingo Campos Motos (Orbea Factory Team; 1:24.21), edestades kaasmaalasi Alberto Barroso Gomezit (La Nucia BH Coloma Academy; 1:26.14) ja Luis Francisco Perez Martinezi (1:26.23).