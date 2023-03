Teigamägi: kartused olid, aga korraldamisega saadi väga hästi hakkama

Eesti kergejõustikuliidu president ja Euroopa kergejõustikuliidu nõukogu liige Erich Teigamägi sõnas, et korraldajad said Istanbuli võistluse läbiviimisega väga hästi hakkama.

Sisekergejõustiku Euroopa meistrivõistlused said tagasilöögi, kui Türgit tabas loetud nädalate eest ulatuslik maavärin. "Mõnevõrra paistab keeruline aeg silma," tunnistas Teigamägi ERR-ile.

"Kartused olid, aga praegu tundub, et nad on võistluse korraldamisega väga hästi hakkama saanud. Nii palju nagu mina olen kuulnud - erilisi nurinaid pole olnud. Iga võistlusega tuleb ette ikka mingeid väikseid kitsaskohti, mida tuleb lahendada, aga praegu on Türgi toime tulnud."

Istanbulis paistis silma ka publiku vähesus. "Üks põhjuseid oli see, et pärast suurt õnnetust lõpetasid nad igasuguse suurürituste reklaami ära pluss oli oht, et võistlus jääb äkki ära," selgitas Teigamägi. "Pluss väga paljudel puutused lähedased selle katastroofiga kokku."

Eesti koondise esitust Istanbulis hindas ta tervikuna heaks. Kirsiks tordil on kindlasti mitmevõistleja Risto Lillemetsa pronksmedal. "Loomulikult on kahju katkestanud mitmevõistlejatest, samas oli siin Eesti rekordeid, hooaja parimaid tulemusi ja mina hindad, et medal viimase jooksuga on väga hea!" sõnas Teigamägi.