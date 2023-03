Mihkels sprintis end Belgia ühepäevasõidul esikümnesse

201-kilomeetrise võistluse võitis 27-aastane Austraalia rattur Sam Welsford (Team DSM; 4:43.32), jättes selja taha belglase Milan Menteni (Lotto Dstny) ja norralase Kristoffer Halvorseni (Uno-X Pro Cycling Team). Teise eestlasena võistlustules olnud Karl Patrick Lauk (Bingoal WB) kaotas võitjale ühe minuti ja 13 sekundiga ning sai 79. koha.

"Enesetunde poolest super päev," tõdes Mihkels finišis. "Kahjuks kaotasin oma lahtivedajad viimasel ringil olnud tõusudel ära ning pidime seejärel targalt lõpplahenduse tegema. See kukkus peaaegu perfektselt välja, kuid olin natuke kehval positsioonil, seega teadsin, et kui tahan head kohta saada, pean tegema pika sprindi. 300 meetrit enne lõppu, kui alustasin enda sprinti, keerasid täpselt samal ajal kaks ratturit mulle ette ja pidin pidurdama. Sellist ülesmäge finišit tehes kaotasin seetõttu palju kiirust ning sain aru, et pjedestaalile enam ei sprindi. Andsin siiski kuni jooneni oma parima."

Prantsusmaal sõidetud ühepäevasel võistlusel Le Tour des 100 Communes (UCI 1.2; 176,2 km) pälvis Norman Vahtra (Go Sport – Roubaix Lille Metropole) selle hooaja parima tulemuse, kui lõpetas 15. kohal. Sileda profiiliga võistlusel sai esikoha belglane Jonathan Vervenne (Soudal – Quick-Step Devo Team; 4:12.49), kes tegi viimasel kuuel kilomeetril uhke soolosõidu. Peagrupp finišeeris täpselt tema selja taga ja sealt oli kiireim prantslane Jeremy Lecroq (Philippe Wagner Cycling; +0.01). Kolmanda koha teenis norralane Sebastian Kirkedam Larsen (Uno-X Dare Development Team).

Hooaja avastardi teinud Gleb Karpenko (Materiel-Velo.com; +0.33) finišeeris 91. kohal, Rait Ärm aga tulemust kirja ei saanud, kuna kukkus. Kuigi õnnetuse järel tal midagi katki ei ole, siis on pühapäevasel GP de la Ville de Lillers Souvenir Bruno Comini (UCI 1.2) sõidul startimine küsimärgi all.

"Oli üsna klassikaline sileda profiiliga sõidukäik. Oma tulemusega ma ei ole rahul," ütles Vahtra. "Kuna Rait kukkus, siis oli lahtivedamisrongist üks liige puudu ja jäin liiga vara tuule kätte. Enne finišijoont pidin veel ka pidurdama, sest minu ees toimus kukkumine."

Kreekas alanud velotuuri Visit South Aegean Islands (UCI 2.2) avaetapil pälvis Gert Kivistik (ATT Investments) 20. koha, kuid tänud vahefinišites teenitud preemiasekunditele jätkab eestlane kokkuvõttes kolmandal positsioonil. Koskinou linnas lõppenud 180-kilomeetrisel avaetapil võidutses taanlane Ramus Bögh Wallin (Restaurant Suri – Carl Ras; 4:12.34), edestades Kivistiku meeskonnakaaslast Jakub Otrubat ja kasahhi Ilhhan Dostijevi (Vino SKO Team; +0.03).

"Võib hooaja avastardiga täitsa rahule jääda," kinnitas teisel etapil aktiivseima ratturi särki kandma hakkav Kivistik finišis. Liidrisärgis stardib pühapäeval Wallin, kellest Otruba ja Kivistik jäävad kokkuvõttes maha vastavalt nelja ja kaheksa sekundiga. Teisel ja ühtlasi viimasel etapil on plaanis 168,8 kilomeetrit marsruudil Rhodes – Salakos.