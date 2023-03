Rummu Dünamo sai võõrsil olulise võidu

Dünamo läks esimesel poolajal 15 minutiga 3:0 juhtima, kuid poolaja lõpus lõid väljakuperemehed 10 sekundiga kaks väravat ja poolaeg lõppes Dünamo 3:2 võiduga.

Teisel poolajal lõid mõlemad meeskonnad ühe värava ja Dünamo sai hooaja neljanda võidu tulemusega 4:3.

See kohtumine pidi toimuma eelmise aasta lõpus, kuid kuna sel ajal peeti Narvas korvpallikarikavõistluste finaalturniiri, lükati see märtsikuusse.

Narva United FC on enne viimast vooru 17 punktiga 7. kohal. Rummu Dünamo on 12 punktiga eelviimasel, 9. kohal. Nende vahel on kaheksandal, viimasel veerandfinaali viival kohal 13 punktiga JK Kohila. Ehk Narva on endale koha meistrivõistluste teisele etapile kindlustanud, aga Dünamol jäi võimalus tõusta Kohilast mööda.

Nende meeskondade viimased põhiturniiri mängud peetakse järgmisel laupäeval Kohilas. Alguses on taas vastamisi Narva United FC ja Rummu Dünamo ning seejärel võõrustab JK Kohila tabelis viiendal kohal olevat Jõhvi FC Phoenixit.

Saaliliiga põhiturniir lõpebki järgmisel nädalal. Neljapäeval peetakse 12. vooru edasilükatud kohtumine Sillamäe FC NPM Silmet - Jõhvi FC Phoenix. Laupäeval-pühapäeval on kavas viimase, 18. vooru mängud.