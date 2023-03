Seitsmenda lisaminuti võiduvärav hoiab Arsenali tiitlikursil

Kodumeeskonna jaoks algas mäng täieliku külma dušiga, kui Philip Billing viis Bournemouthi juhtima juba 9,11 sekundit pärast matši avavilet. Tabamus oli teine kiireim Premier League'i ajastul sündinud värav.

57. minutil suurendas Marcos Senesi külaliste eduseisu juba kaheväravaliseks, aga Arsenal vastas maruliselt, tehes mängu lõpuks Bournemouthi värava suunas 30 pealelööki (raamidesse üheksa) vastase nelja vastu ning teenis 17 nurgalööki.

Thomas Partey vähendas 62. minutil Arsenali kaotusseisu minimaalseks, kaheksa minutit hiljem tõi äärekaitsja Ben White tabloole viigiseisu ning kodumeeskond teenis äärmiselt dramaatilise võidu, kui 90+7. minutil saatis nurgalöögile järgnenud olukorras palli 15 meetrilt palli võrku Reiss Nelson.

"See oli alates esimesest sekundist hullumeelsus," rääkis BBC-le Arsenali peatreener Mikel Arteta. "Suured meeskonnad saavad sellega hakkama ka siis, kui mängupilt on kole ja mängida on raske. Peame seda enda jaoks lihtsamaks tegema."

Arsenali edu teisel kohal oleva, laupäeval Phil Fodeni ja Bernardo Silva väravatest 2:0 Newcastle'i alistanud tiitlikaitsja Manchester City ees on seega jätkuvalt viis punkti. Üllatuskaotuse sai neljandal kohal olev Tottenham, kes jäi 0:1 alla Wolverhamptonile.