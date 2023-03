Keila alistas Tartu, Kalev/Cramo sai kindla võidu

Keila oli kodusaalis 80:75 üle Tartu Ülikoool Maks&Mooritsast, võttes Tartu üle sel hooajal teise võidu. Matej Radunic tõi Keilale 25 punkti ja võttis kümme lauapalli, Kristen Kasemets lisas 18 silma. Tartu resultatiivseim oli Andrii Voinalovych 19 punktiga, lisaks võttis ta kaheksa lauapalli. Jitaurious Tykyvion Gordon panustas 18 punktiga.

BC Kalev/Cramo alistas kodus kindlalt 91:72 Läti klubi BK Ventspilsi. Artur Konontšuk tõi 16 punkti, Alterique Gilbert, Wesley Van Beck ja Kristjan Kitsing lisasid kõik 12 punkti.

Tallinna Kalev/Audentes pidi kodusaalis tunnistama Valmiera Glass Via 87:76 paremust. Tallinna Kalevi ridades tõi Rokas Gadiliauskas 26 punkti ja võttis 14 lauapalli, Rain Veideman lisas 24 punkti. Võitjate resultatiivseim oli Edgars Kaufmanis 17 punktiga.

Liigatabelis on 53 punktiga kindel liider Ukraina klubi BC Prometei, teine on 45 punktiga Riia VEF ja kolmas samade punktide juures BC Kalev/Cramo. Tartu on 44 punktiga neljas, Keila 38 punktiga 12. Tallinna Kalev/Audentes on 30 punktiga eelviimasel ehk 15. kohal.