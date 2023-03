TÄNA OTSE | Hausenberg on sise-EM-il kolme ala järel teisel kohal

Seitsmevõistlus

60 m jooks:

Maicel Uibo ja Risto Lillemets tulid mõlemad rajale esimeses jooksus. Lillemets lõpetas koos norralase Sander Skotheimiga esimesena, mõlemad said ajaks 7,05. Uibo lõpetas viiendana ajaga 7,31.

Teises jooksus sai Hans-Christian Hausenberg neljanda koha ajaga 6,86, mis on täpselt sama aeg, mille ta jooksis enda rekordiseerias.

Esimese ala järel on 955 punktiga liider šveitslane Simon Ehammer, teine on sakslane Manuel Eitel 951 ja kolmas prantslane Kevin Mayer 936 punktiga. Hausenberg on 933 punktiga neljas, Lillemets jagab 865 punktiga kaheksandat kohta ja Uibo on avaala järel 775 punktiga 12. kohal.

Kaugushüpe:

Alavõidu võttis Hausenberg, hüpates kolmandal katsel 7.81. Esimesel katsel ta tulemust kirja ei saanud, teise hüppe pikkuseks mõõdeti 7.63.

Uibo hüppas esimesel katsel hooaja tippmargi 7.16, teisel katsel ta tulemust kirja ei saanud ja kolmandal katsel piirdus seitsmemeetrise hüppega.

Lillemets hüppas parimal katsel 6.91, rekordvõistlusel hüppas ta 7.28.

Üllatuslikult jäi kaugushüppes ehk enda trumpalal nullile šveitslane Simon Ehammer.

Kahe ala kokkuvõttes tõusis Hausenberg 1945 punktiga liidriks, teine on prantslane Kevin Mayer 1849 punktiga ja kolmas norralane Sander Skotheim 1825 punktiga.

Lillemets on 1657 punktiga üheksas ja Uibo 1627 punktiga 11.

Kuulitõuge:

Kõik eestlased tegid parema tulemuse kui enda rekordvõistlusel. Hausenberg sai avakatsel kirja 13.63 ja Lillemets tõukas viimasel katsel 14.59. Kõige rohkem parandas rekordvõistlusega võrreldes tulemust Uibo – isiklikku rekordit püstitades sai ta kuulitõukes kirja 14.30, Istanbulis aga tõukas 14.69.

Alavõidu võttis kuulitõukes prantslane Makenson Gletty, kes tõukas isikliku rekordi 16.07. Teise koha sai seitsmevõistluse suursoosik, prantslane Kevin Mayer 15.81-ga ja kolmanda koha sai isikliku rekordi 15.27 tõuganud sakslane Manuel Eitel.

Kolme ala järel tõusis liidriks Mayer, kes on kogunud 2689 punkti, Hausenberg on 2651 punktiga teine ja kolmas on Eitel 2616 punktiga.

Lillemets on 2422 punktiga kaheksas ja Uibo 2398 punktiga üheksas.

Enne võistlust:

Seitsmevõistluses osalevad Hans-Christian Hausenberg, Maicel Uibo ja Risto Lillemets. Hausenbergi isiklik rekord 6191 punkti pärineb aasta taguselt sise-MM-ilt, millega ta saavutas kõrge neljanda koha. Sel hooajal Hausenberg veel seitsmevõistlust teinud pole, kuid on häid tulemusi näidanud üksikaladel.

Uibo tuli veebruari alguses Eesti meistriks 6120 punktiga, kuid tema isiklik rekord on 6265 punkti, millega ta võitis 2018. aastal sise-MM-il pronksmedali. Lillemets teenis kodustel meistrivõistlustel 5915 punktiga hõbemedali, kuid tema isiklik rekord 6089 punkti on püstitatud kaks aastat tagasi.

Uibo rekordseeria (6265 punkti): 7,20, 7.41, 14.30, 2.17, 8,19, 5.30, 2.38,51

Hausenbergi rekordseeria (6191 punkti): 6,86, 7.96, 13.62, 2.02, 7,99, 5.30, 2.57,10

Lillemetsa rekordseeria (6089 punkti): 6,97, 7.28, 14.14, 2.07, 8,14, 5.01, 2.42,15

Ajakava:

17.35 7-võistlus kõrgushüpe (Uibo, Lillemets, Hausenberg)

17.45 M 60 m jooksu poolfinaal

18.05 N teivashüppe finaal

18.15 N 800 m jooksu poolfinaal

18.35 M 800 m jooksu poolfinaal

18.50 N kolmikhüppe finaal

19.00 N 1500 m jooksu finaal

19.20 M 400 m jooksu finaal

19.30 N 400 m jooksu finaal

19.55 M 60 m jooksu finaal