Mistra ei jätnud teisel poolajal HC Tallinnale võimalusi

HC Tallinna koduväljakul toimus kõva köievedu – kui juba tundus, et Mistra hakkas tugevamini sikutama ja eest minema, tuli Tallinn ikka järele ning sikutas jäärapäiselt vastu. Nii oldi 15. minutiks 8:8 viigis. Kui 20. minuti algul valitses veel viigiseis, siis minut hiljem läks Mistra mängumehe Enrico Antoni kahest tabamusest juhtima. Poolajaks kujunes seis 19:14 külalismeeskonna kasuks.

Esimesel poolajal vägevat võitlust pakkunud Tallinn tuhmus teisel poolajal, samaaegselt Mistra aga lisas võimsust. Kui 45. minutil seisid skooritablool numbrid 28:16, siis 10 minutit hiljem juba 37:23. Lõpptulemuseks kujunes 43:26.

Resultatiivseim Mistra mängija oli Rauno Kopli seitsme väravaga. Ka Tallinna suurim väravakütt Karmo Harju viskas seitse väravat.

"Teadsime juba enne kohtumist, et lihtsat mängu ei ole tulemas, kuna puudusid kaks meie põhimängijat Marko [Slastinovski – toim] ja Vlad [Vladyslav Naumenko – toim]," lausus Mistra eest kuus väravat visanud Enrico Anton. "Esimesel poolajal olime hädas kaitsega ning Tallinn sai palju lihtsaid väravaid, kuid ca viis minutit enne esimese poolaja lõppu saime mänguohjad enda kätte ning saime poolajaks viiega ette. Poolajapausil pikka juttu meil ei olnud, kuna teadsime, et meil on

vaja kasutada Tallinna lühikest pinki ära ja joosta," lisas Anton.

"Saime sellega meeletult hästi hakkama ning väravavaht Armis Priskus tegi teise poolaja alguses korraliku partii ning lasi vastastel 15 minuti jooksul ainult kaks väravat visata. Õhtu lõpuks võib mänguga rahule jääda, kuna saime kaks

vajalikku punkti kirja," sõnas Anton.