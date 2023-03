Eesti 3x3 koondised mängivad juunis EM-valikturniiril ja Euroopa mängudel

Rumeenias toimuval valikturniiril on Eesti meeste koondise konkurendid Hispaania, Itaalia, Sloveenia, Horvaatia, Saksamaa, Belgia, Ukraina, Šveits, Taani ja Rumeenia. Eesti naiste rivaalid on Hispaania, Itaalia, Sloveenia, Horvaatia, Serbia, Ukraina, Šveits, Taani ja Rumeenia, vahendab basket.ee.

Mõlemast kategooriast pääseb finaalturniirile kolm paremat võistkonda. 5.-7. septembrini Iisraelis Jerusalemmas toimuvale 3×3 Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile said otsepääsme korraldajamaa Iisrael mõlemas kategoorias ning Serbia, Leedu, Holland ning Läti meeste arvestuses ja Prantsusmaa, Saksamaa, Leedu ning Holland naiste arvestuses.

"Rumeeniast on meil seni head mälestused, kui oleme kahel viimasel Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril osalenud just nimelt Constantas. Möödunud suvel pääsesid sealt EM-ile ehk 12. parima Euroopa riigi hulka meie naised ning üleeelmisel aastal oli selles vallas edukas meie meeste koondis," ütles Eesti 3×3 koondiste peatreener Siim Raudla. "Olud on meile tuttavad ning läheme kindlasti mõlema koondisega taas finaalturniiri pääset püüdma. Sõel on küll ütlemata tihe, kui ligikaudu kümnest koondisest saab antud kvalifikatsiooniturniirilt pääsme mõlemas kategoorias vaid kolm võistkonda. Turniir saab toimuma juba juuni alguses ehk kindlasti koosseisudega pole plaanis suuri eksperimente teha. Üritame kaasata mängijaid, kes on viimastel suvedel meie tegemistes edukalt kaasa löönud, kuna ettevalmistusperiood pärast saalihooaja lõppu saab olema üsna lühike," lisas Raudla.

Teised EM-i valikturniirid toimuvad 10.–11. juunini Slovakkias ja 17.–18. juunini Küprosel.

FIBA 3×3 korvpalli Euroopa meistrivõistlused on toimunud alates 2014. aastast. Eelmisel aastal tuli Eesti naiskond kaheksandale kohale, meeskond oli aasta varem Euroopa seitsmes.

Pärast valikturniiri jätkavad Eesti 3×3 koondised mänge 2023. aasta Euroopa mängudel, kus 3×3 turniir peetakse 21.-24. juunini Poolas Krakowis. 2019. aastal Valgevenes toimunud Euroopa mängudel sai Eesti naiskond hõbemedalid.